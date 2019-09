Tetteh jako Falta? Sparta se odvolala proti trestu, bojuje o start v Plzni | iSport.cz

Situace kolem Benjamina Tetteha je jedním z hlavních témat tuzemského fotbalu tohoto týdne. Talentovaný útočník dostal v nedělním derby pražských „S“ červenou kartu poté, co u postranní čáry poslal k zemi protihráče Davida Hovorku.

Sudí Miroslav Zelinka domácího střelce vyloučil až na základě intervence svého kolegy u videa. „Nejprve jsem zvažoval také udělení žluté karty, ale po komunikaci se čtvrtým rozhodčím jsme nakonec zákrok vyhodnotili jako surovou hru vedenou velkou intenzitou a ohrožující zdraví hráče Hovorky,“ potvrdil zkušený sudí v rozhovoru pro server iSport.cz.

Že červená karta nebyla jediným řešením situace následně potvrdil i místopředseda komise rozhodčích Martin Wilczek. „Sice bychom mohli neodborně říct, že to byla taková oranžová, ale respektuju a akceptuju názor Miroslava Zelinky. Tetteh šel do souboje s velkou intenzitou, bez možnosti hrát míč. Sudí se také přiklonil k emocím, které to vyvolalo,“ prohlásil.

I na základě těchto výroků Sparta věřila, že Disciplinární komise během svého čtvrtečního zasedání udělí Tettehovi trest na jedno utkání. V takovém případě by nyní už byl smazaný, vytáhlý střelec totiž vynechal středeční pohárové utkání v Jihlavě. Šéf disciplinárky Richard Baček se svými kolegy ovšem vyměřili distanc na dvě utkání.

Liga při tom pamatuje situace, kdy i po přímém obdržení červené karty přišla stopka na jedno utkání. V této sezoně se to týkalo třeba opavského stopera Jaroslava Svozila, jenž byl vyloučen v zápase se Slavií, vynechal duel s Olomoucí, a následně mohl znovu nastoupit.

Tetteh vyfasoval stopku na dva zápasy, plivnutí se neprokázalo

I z toho důvodu se Letenským verdikt disciplinárky nelíbil, v pátek se proto rozhodli proti trestu odvolat k Odvolací komisi. „Klub nyní čeká na sdělení postupu Odvolací komise FAČR,“ uvedla Sparta na sociálních sítích.

Situaci tak má nyní v rukou předseda Odvolací komise Jan Lego. Jaké jsou další možné scénáře?

Odvolací komise nestihne případ okamžitě projednat, respektive jeho přezkum přesune na své nejbližší řádné zasedání. V takovém případě by mohl Tetteh v neděli proti Viktorii hrát. Přesně takhle se komise zachovala v minulé sezoně, kdy dostal červenou kartu záložník Sigmy Šimon Falta. Olomouc se tehdy rovněž odvolala, Falta navzdory trestu nastoupil do nejbližšího zápasu proti Spartě, distanc mu byl uznán až dodatečně.

Odvolací komise ovšem může případ posoudit i po telefonu a per rollam rozhodnout. Třeba i o zamítnutí odvolání. Ze strany Lega a spol. by to ale byl diametrálně odlišný postup, než jaký uplatnili právě v případě Falty.

Sparta ve svém odvolání argumentuje nejen výše zmíněnými výroky rozhodčího i místopředsedy komise rozhodčích, ale taky faktem, že Tetteh nebyl v minulosti ani jednou vyloučen, zároveň s ním nebylo vedeno žádné disciplinární řízení. Rozhodně tedy nespadá do kategorie recidivistů. Klub navíc připomíná, že Hovorka bez jakýchkoli následků utkání dohrál.

Verdikt Odvolací komise by mohl být znám ještě během pátečního odpoledne. I s ohledem na to, jak byl před rokem posouzen případ Falty, se nejpravděpodobněji jeví varianta, že Tettehovi bude umožněno v neděli nastoupit a komise se jeho vyloučením bude zabývat dodatečně.

