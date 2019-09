Sparťanské srdce bije pro Plzeň! Brabec je lídrem, ač chtěl na Letnou | iSport.cz

Hned dvakrát byl během minulé sezony ve hře jeho návrat do Sparty, jenže Jakub Brabec teď září v Plzni, tedy v barvách jednoho ze dvou úhlavních rivalů svého mateřského klubu. V sedmadvaceti letech je top hodnoceným stoperem ve FORTUNA:LIZE a kapitánem Viktorie. „Potvrdil, že je přirozený lídr. Jen to k tomu dospělo rychleji, než zřejmě i on sám očekával,“ říká hráčův agent Ondrej Chovanec. V textu pro iSport Premium se dočtete, jak vypadala Brabcova cesta do západočeské kabiny, proč k ní došlo a jak obránce nabral velmi slušnou aktuální formu...