Weber po porážce na Slavii: Odvolávat Murise z penalty? Ani mě to nenapadlo | iSport.cz

Pro Mešanoviče šlo o speciální utkání, ve Slavii toho hodně prožil, vyvolávali ho i fanoušci. Neměl si balon v klíčové chvíli vzít někdo jiný?

„Určení byli Muris a Bůďa (Budínský). A odvolat z penalty hráče, který z ní rozhodl zápas se Spartou, je složitý. Ani mě to nenapadlo. V tomhle důvěřuju hráčům. Dneska jsme určili dva osvědčené exekutory. Muris si to vzal, bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo.“

Nebyla to pro něj přesto příliš složitá situace?

„Jestli složitá… On je zkušený, musí si to vyhodnotit. Kdyby mi řekl, že penaltu nechce kopat, tak je to jiné. Já jsem naopak zažil spoustu hráčů, kteří se chtějí bývalému klubu v uvozovkách pomstít. Nevidím důvod, proč by nešel kopat. Teď je to samozřejmě na debatu, když ji kopl takhle.“

A se Slavií jste prohráli už posedmé za sebou...

„Veřejně jí gratuluju k zaslouženému vítězství. I když je pravda, že po bodu jsme sahali. V první půli byla Slavia lepší, nám chybělo víc odvahy v ofenzivě. V defenzivě jsme hráli dobře, což je na Slavii základ úspěchu. Ale pokud tady chcete uspět, musíte mít nadstandardní výkon i v ofenzivě. A já ani nevím, jestli jsme v první půli vůbec ohrozili branku.“

Po změně stran se to zlepšilo?

„Ve druhé půli jsme se Slavii trochu vyrovnali. Proto jsme se pak vrátili ke hře na dva útočníky. Bohužel jsme věřili, že si vypracujeme ještě víc šancí. Když hraje slabší tým proti silnějšímu, většinou to bývá tak, že jeho chvilka přijde. Ta naše přišla v 92. minutě, bohužel jsme ji nezvládli. Mrzí nás to. Bodu ze Slavie už jsme dlouho tak blízko nebyli.“