Takové školácké chyby nemůžeme dělat, řekl Kolář o závěru zápasu | iSport.cz

Co se ve vás odehrávalo při zkoumání penaltového zákroku a pak při pokutovém kopu?

„Věděl jsem hned, že to bude penalta. Viděl jsem, jak mu dal Zelí (Zelený) loktem. Když Křapka na zemi brečel, připravoval jsem se, kam půjdu. S Hušbou (Hušbauerem) jsem konzultoval, kam bude kopat Marek Matějovský. Kluci mi pak říkali o Budínském. Překvapilo nás, že nakonec šel Meši (Mešanovič). Standa Tecl s Tomášem Součkem mi říkali, ať zůstanu stát, že hráč ji v 90. minutě často kope doprostřed. Naštěstí přestřelil a zůstaly nám tři body i po té školácké chybě.“

Vybavila se vám totožná situace s Olomoucí? Taky stav 1:0, penalta proti vám v nastavení.

„Myslím, že ten zápas byl úplně celý stejný jako s Olomoucí. Měli jsme spoustu šancí, které jsme neproměnili. A do poslední minuty jsme se báli o výsledek. V 90. minutě byla opět penalta. Pak je to vabank, jestli ji soupeř dá, nebo ne.“

Překvapilo vás, že ji šel kopat Muris Mešanovič, pro něhož to byl specifický zápas? Působil tu, fanoušci ho vyvolávali.

„Ukázal, jak je to velký hráč. Že se nebojí ani tady kopat penaltu. Hrál tu dlouho, lidi ho mají rádi. Šel na ni, věřil si, ale neproměnil ji. My za to můžeme být jenom rádi. Byl to pro něj těžký moment, asi se z něj bude nějakou dobu oklepávat.“

Zaklínáte nějak bránu před Tribunou Sever?

„Nechci to zakřiknout. Jsem rád, že do naší brány góly nepadají. Je to tím, jak hrajeme jako tým. Na druhou stranu si o góly koledujeme. Je to často i o štěstí, že míč neskončí u nás v bráně.“

A tohle je další varování, že?

„Určitě je to varování. Kdyby přišla penalta třeba v 60. minutě, nebylo by to tak hrozné. Ale myslím, že jsme už natolik zkušené mužstvo, že bychom si to měli pohlídat a neměli bychom v poslední minutě dělat takové školácké chyby.“

Je tahle výhra i přes ty nervy povzbuzení před zápasem s Dortmundem v Lize mistrů?

„Je určitě super, že jsme prodloužili sérii a neinkasovali jsme gól. Před takovým zápasem je to dobré, ovšem s Dortmundem to bude úplně jiné utkání. Ale uvidíme. Na Interu jsme dokázali, že můžeme hrát s kýmkoliv. Zápas tam jsme zvládli. Na Spartě taky, teď proti Boleslavi s odřenýma ušima. Doufám, že proti Dortmundu do toho půjdeme stejně jako na Interu a že nějaký bod uděláme.“

Budete přát Spartě, aby Plzeň obrala o body?

„Nebudu přát nikomu. Na to utkání se v klidu podívám, protože teď jsme udělali tři body a můžeme být v klidu, ať to dopadne jakkoliv.“