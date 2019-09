Návrat s hořkým koncem. Mešanovič zazdil penaltu, fanoušci ho vyvolávali | iSport.cz

Aby vaše jméno skandovali fanoušci soupeře? To se moc často nestává. Ale jsou i výjimky. „Meešaanoviiiič!“ znělo z kotle příznivců Slavie v průběhu druhého poločasu. Na bosenského střelce se v Edenu nezapomnělo, vždyť tam strávil tři úspěšné roky.

Klub mu chtěl před utkáním předat zlatou medaili za minulou sezonu, devětadvacetiletý forvard v ní na podzim zasáhl do pěti utkání. V únoru pak přestoupil do Mladé Boleslavi, kde se po vleklých zdravotních problémech postupně vrací zpět do formy.

Prosadil se proti Opavě, dvakrát skóroval v utkání s Příbramí a hattrickem sestřelil Spartu – celkem šest ligových branek. Při karetním trestu parťáka Nikolaje Komličenka, který má ještě o zásah víc, se ofenziva Boleslavi na hřišti Slavii opírala hlavně o něj.

Mešanovič celý zápas neúnavně dřel, s rozjetými stopery lídra FORTUNA:LIGY svedl nespočet soubojů. První větší šanci měl ve třiasedmdesáté minutě, kdy se ze strany natlačil před Koláře, jenže mířil vedle.

Slavia - Mladá Boleslav: Mešanovič v nadějné pozici zakončoval mizerně

Dostal však ještě jednu obrovskou příležitost. Čas na světelné tabuli už se zastavil na devadesáti minutách, nastavený čas se blížil ke konci. Ránu Budínského pohotově vyrazil Kolář, Mešanovič se k dorážce protlačit nedokázal. Do hry však vstoupil VAR, který odhalil loket Zeleného v obličeji Křapky. Penalta!

Vytáhlý Bosňan si vzal míč, patřil mezi dvojici určených exekutorů. Fanoušci Slavie místo chorálů na oslavu bývalého oblíbence rázem spustili hromový pískot. A Mešanovič svou roli neustál. Míč poslal vysoko nad bránu, sudí Marek zápas vzápětí ukončil.

Slavia - Mladá Boleslav: Mešanovič šíleným způsobem penaltu zahodil!

Nešťastník okamžitě zamířil rovnou do kabiny, návrat do Edenu mu během vteřiny zhořkl. Naopak Tribuna Sever už zase spustila: „„Meešaanoviiiič!“ Hráč po utkání mezi novináře do mixzóny nepřišel.

„Ukázal, jak je to velký hráč. Že se nebojí ani tady kopat penaltu. Hrál tu dlouho, lidi ho mají rádi. Šel na ni, věřil si, ale neproměnil ji. My za to můžeme být jenom rádi,“ prohodil brankář Slavie Ondřej Kolář.

Trenér Boleslavi Jozef Weber uznal, že útočník neměl jednoduchou pozici. „ Ale odvolat z penalty hráče, který z ní rozhodl zápas se Spartou, je složitý. Ani mě to nenapadlo. V tomhle důvěřuju hráčům. Dneska jsme určili dva osvědčené exekutory. Muris si to vzal, bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo,“ litoval kouč Boleslavi.

Jeho protějšek Jindřich Trpišovský přiznal, že ve vítězství už příliš nevěřil. „Vím, že je proměňuje do šibenice. Myslím, že k neproměněné penaltě přispěli i fanoušci, atmosféra byla skvělá,“ podotkl.