Jílek: Hráče nemám na joysticku. Zastal se Lischky, bránil Hložka | iSport.cz

Rozhodla utkání Lischkova chyba, nebo ne tak úderná ofenziva Sparty?

„Určitě oba faktory. Pro ráz utkání byla chyba Davida Lichky hodně citelná, po ní se obraz hry změnil. Plzeň se zatáhla, hrála z hlubokého bloku, prostoru na využití tolik nebylo. Náběhů za obranu jsme měli dost, ale scházela nám kvalita hlavně po zisku míče ve středu. V prvním poločase jsme měli tři, čtyři situace vyřešit až do ohrožení branky.“

Jak hodnotíte Lischkův výkon?

„Z celkového pohledu to odehrál nejen David, ale celá obranná čtveřice velmi dobře, o to bolestivější je, že taková chyba se nám nestala poprvé. Házet všechno na Davida se nedá, z celkového pohledu tak, jak sezonu začínal, má velký přínos pro tým. Ale byl u zásadní chyby, která měla podíl na konečném výsledku.“

Co řeknete ke scénám po utkání, kdy vaši hráči odevzdávali fanouškům dresy?

„Úplně jsem se toho neúčastnil, kotel žádal mojí košili. Viděl jsem, že hráči byli bez dresů. Nevím, co si o tom myslet, jestli nám to pomůže, abychom zvedli výkonnost a bodovali v dalším utkání.“

Sráží tým i atmosféra v kabině, že si hráči nevěří?

„To si vůbec nemyslím, po derby, které se nám vůbec výsledkově nepovedlo, byla před dnešním zápasem atmosféra dobrá, cítil jsem z hráčů odhodlání. Plzeň nás na začátku zatlačila, ale celkově jsme byli aktivnějším týmem. Druhá věc je, co z té aktivity plyne. Ale mužstvo nebylo pod nějakou psychickou dekou.“

Co se děje s Adamem Hložkem že se mu tolik nedaří?

„Z mého pohledu je vysvětlení naprosto jednoduché. Adam skočil do ligového kolotoče v 16 letech, na začátku využil neznalosti soupeřů, energie. Je to pořád jenom 17letý kluk, je nesmysl, abychom očekávali, že v každém utkání bude klíčová osobnost, to nejde. Vnímáme, že jeho sportovní výkonnost není taková, jakou veřejnost očekává, nastavil si vysokou laťku. Ale nehledal bych za tím nic, je dobře připravený, trénuje, i když humbuk kolem něj je velký.“

Ztrácíte patnáct bodů na Slavii, dvanáct na Plzeň. Vnímáte rostoucí tlak a nespokojenost fanoušků?

„Dneska jsem na hřišti neviděl rozdíl dvanácti bodů. Velká utkání rozhodují individuální chyby, bohužel jsme je udělali my. A rostoucí tlak? Já se soustředím na mužstvo a na práci s ním. Výsledky nejsou, pro to není alibi. Nechci hájit sebe, nemáme výsledky. Faktorů je daleko víc, není to o tom, že by mužstvo nepracovalo, hrálo špatně. Snaha tam je, v Plzni jsme odehráli se naprosto vyrovnané utkání, které mělo skončit remízou.“

Znáte recept, jak nastartovat výsledkové zlepšení?

„Když to zlehčím, tak bychom museli mít hráče na joysticku a pak reagovat za ně, abychom zamezili individuálním chybám. Ale takhle to není. Hráči, co jsou ve Spartě, mají sportovní kvalitu. Nenacházíme se v rozpoložení, že by si hráči věřili, je to vidět na hřišti. Nemyslím si, že by třeba Lischkova chyba pramenila z nekvality. David odehrál velmi dobré utkání, ale jednu situaci nevyřešil. Musíme apelovat na hráče, pracovat s nimi, některé situace si ukázat, nasimulovat je v tréninku. Jiná cesta nevede, musíme hráče vzdělávat a posouvat. Pak hráči takové situace musí řešit lépe.“

SESTŘIH: Plzeň - Sparta 1:0. Nervózní duel rozhodl Lischkův obří kiks

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46. Krmenčík Hosté: Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec (C), Limberský – Kalvach, Procházka (90+4. Pernica) – J. Kopic, Hořava (90. Beauguel), J. Kovařík – Krmenčík (83. Chorý). Hosté: Heča – M. Frýdek (C), Lischka, Semih Kaya, Sáček – Plavšić, Trávník, Kanga, M. Hašek (77. Juliš), Hložek (69. Graiciar) – Kozák. Náhradníci Domácí: Kozáčik, Hloušek, Pernica, Janošek, Kayamba, Beauguel, Chorý Hosté: Nita, Vindheim, Štetina, Hanousek, Hancko, Graiciar, Juliš Karty Domácí: Brabec, Chorý Hosté: Trávník, Plavšić, Graiciar Rozhodčí Ondřej Pechanec – Petr Blažej, Milan Flimmel Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 11536 diváků

