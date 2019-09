Plzeň - Sparta: Porážíme se sami, to je hrozné, zalitoval Trávník | iSport.cz

Rozhodla o výsledku chyba Davida Lischky nebo vaše impotence ve finální fázi?

„Rozhodující asi byla ta chyba, chtěli jsme hrát na nulu. To se bohužel nepodařilo. Zároveň víme, že toho moc nebylo. Chyba asi rozhodla.“

Přímo na hřišti jste se snažil parťáka povzbudit. Co jste mu říkal?

„Chtěli jsme ho podpořit. Zvlášť pro Davida je to obrovsky těžké, hrozně se na hřiště po zranění těšil. Věřil si, stejně tak celý tým v něj má důvěru. Bohužel udělal chybu, nám se to stává často. Ale určitě to neházíme na něj, stejně už to nevrátíme.“

V sezoně už se to stává koloritem, že se vlastně porazíte sami.

„Je to obrovsky frustrující. Říkáme si to před každým zápasem, ale vždycky nějakou chybu uděláme. Porážíme se sami, to je hrozné.“

Je tahle porážka o to nepříjemnější, že jste s Plzní odehráli vyrovnanou partii?

„Chtěli jsme hrát na nulu a ideálně dát nějaký gól. S ohledem na ten vývoj bychom remízu asi brali, byl to vyrovnaný zápas. Plzeň moc šancí neměla, my taky ne. Obrovsky nás to mrzí.“

Jak jste spokojený s vlastním výkonem? Přišlo mi, že jste se dostal do hry víc než v předchozích zápasech...

„Je to tak, chodil jsem si pro balony ke stoperům, získal jsem klid a cítil se dobře. Ale to teď není vůbec důležité a na místě, abych mluvil o sobě. Prohráli jsme.“

Čím si vysvětlujete, že jste si z nadějných možností nevytvořili víc brankových příležitostí?

„Je to o kvalitě v ofenzivní části. Nedokázali jsme si vyhovět pohybem, v šestnáctce jsme byli málo důrazní.“

Vaše ztráta na čelo tabulky stále narůstá.

„Nejde to nevnímat. Samozřejmě víme, jaká je ztráta, musíme se soustředit na sebe, postupně sbírat body. Když se budeme dívat jen na Slavii, moc nám to nepomůže.“

Jak hodnotíte reakci fanoušků po utkání?

„Jsou naštvaní, požádali nás o dresy, tak jsme jim je dali.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46. Krmenčík Hosté: Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec (C), Limberský – Kalvach, Procházka (90+4. Pernica) – J. Kopic, Hořava (90. Beauguel), J. Kovařík – Krmenčík (83. Chorý). Hosté: Heča – M. Frýdek (C), Lischka, Semih Kaya, Sáček – Plavšić, Trávník, Kanga, M. Hašek (77. Juliš), Hložek (70. Graiciar) – Kozák. Náhradníci Domácí: Kozáčik, Hloušek, Pernica, Janošek, Kayamba, Beauguel, Chorý Hosté: Nita, Vindheim, Štetina, Hanousek, Hancko, Graiciar, Juliš Karty Domácí: Brabec, Chorý Hosté: Trávník, Plavšić, Graiciar Rozhodčí Ondřej Pechanec – Petr Blažej, Milan Flimmel Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 11536 diváků

Plzeň - Sparta: Kozák prodlužoval balon po Frýdkově autu, ale Hruška si míč sebral

Plzeň - Sparta: Graiciar netrefil balon ideálně, skákavou ránu si Hruška pohlídal

Plzeň - Sparta: Chorého patičku v tutovce skvěle zachytil Heča!

Plzeň - Sparta: Kanga to zkusil ze standardky, ale nebyl přesný

Plzeň - Sparta: Kangova dalekonosná rána bránu netrefila

Plzeň - Sparta: Krmenčík podruhé! Jenže gól mu sudí odvolal, fauloval Lischku

Plzeň - Sparta: Trávník výstavně přenesl hru na Plavšiče, jeho obstřel skončil mimo bránu

Plzeň - Sparta: Standardka propadla ke Kozákovi, ten ale nepotvrdil pověst zabijáka

Plzeň - Sparta: Lischkova šílená minela! Namazal Krmenčíkovi, ten proměnil – 1:0!

Plzeň - Sparta: Frýdek odevzdal míč soupeři, Řezníkův centr do tutovky nepřešel přes Heču

Plzeň - Sparta: Hašek trefil míč hezky, ale rána mířila jen doprostřed

Plzeň - Sparta: Hašek našel na zadní tyči Hložka, ale ten už měl k míči daleko

Plzeň - Sparta: Kangova zblokovaná rána vystrašila Hrušku

Plzeň - Sparta: Sáček ve vápně padá po zákroku Limberského! Ale sudí penaltu nenařídil

Plzeň - Sparta: Domácí dotlačili míč do sítě, ale sudí pískl Řezníkovi faul. Správně?

Plzeň - Sparta: Kopic po Kovaříkově centru pálil do boční sítě