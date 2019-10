Konzervativní Páník zbořil stereotypy. Jak oživil Baník a co chce za posilu? | iSport.cz

Ostravští fanoušci mu vyčítají, že jeho fotbal už rok nenese žádné známky zlepšení. Že nudí. A že on sám je většinou až příliš konzervativní. Nyní však Bohumil Páník, trenér Baníku, ukázal, že i on umí říznout do sestavy a změnit zavedené pořádky. Personální i taktické. Naposledy proti Příbrami například nechal jen na lavičce zkušenou čtveřici Laštůvka, Procházka, Šindelář a Baroš, což by dříve nepřicházelo v úvahu. Sázka na mladé stopery, technický střed i zbrusu nový útok vyšla. Co všechno Páník změnil a jakou má vyhlédnutou posilu? Čtěte v zamčené části článku iSport Premium.