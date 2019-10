Straka o burcování na Facebooku i stavu Sparty: Měla by být jinde | iSport.cz

Plně se koncentruje na duel se Spartou. František Straka by ji s Karvinou rád překvapil jako v závěru minulé sezony, kdy v Praze vyhráli 3:1. V rozhovoru pro Sport se nicméně vrací i k emotivnímu komentáři po prohře Sparty se Slavií 0:3 v derby.

Na Facebooku pod vaším jménem stálo, že voláte všechny sparťany do boje. Byl to tedy váš reálný komentář?

„To je názor, dál se k němu nechci vyjadřovat. Soustředím se na nadcházející zápas. Samozřejmě nás všechny sparťany mrzí, co se stalo. Rivalita mezi pražskými S je obrovská. Jako hráč si nepamatuju, že bychom takhle prohráli se Slavií. Takovým způsobem 0:3 doma. Sparťani jsou naštvaní. I z postavení v tabulce. Tohle byla má bezprostřední reakce, ne zlý úmysl.“

Osud Sparty vám není lhostejný?

„Určitě ne. Už jsem říkal, že jsem se chtěl celé sparťanské veřejnosti omluvit, že jsem tenkrát šel trénovat Slavii (2011/12). Bylo to tak, byl to můj job. Já přišel na Spartu v roce 1979, byl jsem tam do roku 1988. pak i jako trenér. Sparta zůstane navždy tím, co jsem tam prožíval jako hráč. To bylo něco fenomenálního. I proto mě to teď celkem mrzí, Sparta by měla být úplně někde jinde, rvát se o naši špičku, hrát Ligu mistrů. Fanoušek si zase lepší časy zaslouží.“