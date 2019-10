Hložek: křídlo na dobu určitou. Jaký záměr s ním má trenér Sparty Jílek? | iSport.cz

Drtivá většina sparťanských fanoušků má jasno. „Hložek patří do útoku, ne na křídlo,“ notují si na sociálních sítích. Tenhle názor je opodstatněný, vycházející z pohledu do minulosti.

V mládežnických kategoriích totiž Adam Hložek nastupoval v útoku. Střílel mraky gólů, o rok nebo dva starší spoluhráče (i protihráče) významně převyšoval. I proto se v pouhých šestnácti letech stal plnohodnotným členem prvního týmu.

Od loňského jara, po první absolvované přípravě s áčkem, rovnou skočil do základní sestavy. Ovšem nikoli na hrot, ale na kraj zálohy. Nejprve na levý, od léta pak výhradně na pravý. „Je mi to úplně jedno, na útočné pozici můžu hrát prakticky kdekoli. Nebylo pro mě snadné si zvyknout, protože v dorostu jsem z křídla vůbec nehrál. Zažil jsem něco nového. Myslím ale, že teď už je to dobré,“ vykládal Hložek po minulé sezoně.

Co dobré, dokonce výborné. Ve druhé polovině uplynulého ročníku si připsal tři góly a dvě asistence, byl suverénně nejsvětlejším bodem sparťanského jara. Stejnou produktivitu, ovšem při menší porci startů, si drží i na podzim. Přesto se o jeho využití mluví mnohem hlasitěji než před několika měsíci.

Důvod? S ohledem na nedávné neúspěchy v derby a proti Plzni se může zdát, že šel Hložek výkonnostně trochu dolů. „Z mého pohledu je vysvětlení naprosto jednoduché. Adam skočil