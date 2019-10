Vrba: Penalta v závěru? To by se nemělo stávat. Boleslav ale chválil | iSport.cz

Bylo na Boleslavi patrné, jak si doma věří?

„Podívejte se na skladbu jejich týmu. Má hodně ofenzivních hráčů, kteří jsou v útočné fázi skutečně nadstandardní. Proto se jim v domácím prostředí hraje lépe. Dokáží si vytvořit větší tlak. Venku na to možná doplácí, protože chtějí hrát dopředu a možná někteří hráči nemají – a teď to berte s rezervou – dozadu tolik disciplíny. Na cizích hřištích může být hra dopředu složitější. Každopádně v Boleslavi je jedno z nejlepších ofenzivních mužstev v lize. Je to patrné i na počtu branek.“

Jakými slovy byste utkání v Mladé Boleslavi celkově zhodnotil?

„Dá se hodnotit dvěma způsoby. Ten první je takový, že jsme prohráli a nemáme ani bod. Dostat v 90. minutě gól z penalty je pochopitelně hrubá chyba, nemělo by se to stávat. Na druhou stranu zápas byl zajímavý, obě mužstva se snažila hrát ofenzivně a měla šance. Díky těmto příležitostem mohla duel rozhodnout ve svůj prospěch mnohem dříve. Bohužel pro nás měla Boleslav více štěstí a nakonec vyhrála.“

Vyčítáte vašemu týmu především první poločas, ve kterém jste to byli vy, kdo měl více šancí, a mohl rozhodnout utkání?

„První poločas byl z naší strany výraznější než ten druhý. Nicméně zase po obdržené brance zkraje druhé půle jsme měli stoprocentní příležitost. Kovařík na malém vápně nedal šanci, která by se měla proměňovat. Ale jak už jsem řekl, možnosti získat tři body byly na obou stranách a hodnotím to jako nadprůměrné utkání.“

Klíčová byla vyrovnávací branka Boleslavi, kdy se parádně trefil Budínský. Vyčetl byste své obraně něco? Protože mladoboleslavský záložník měl kolem sebe hodně prostoru…

„Hlavně to podle mého názoru začalo u málo důrazné hlavičky jednoho ze stoperů. Pak už samozřejmě nemůžete pustit hráče směrem do středu hřiště ke střele. Obrana by ho měla vytlačit do strany. Bohužel v této situaci se tato chyba stala. Na druhou stranu – pochvalte střelce. Byl to krásný gól. Pro nás špatně, pro Mladou Boleslav dobře.“

Nebyl z vašeho pohledu druhý poločas hektický až moc?

„To je pro fotbal samozřejmě lepší. Z pohledu atraktivnosti pro diváka to bylo zajímavé.“

Jakým způsobem se díváte na penaltovou situaci, která rozhodla zápas ve váš neprospěch?

„Neviděl jsem ji, nebudu se k tomu vyjadřovat.“

Byla na hřišti znatelná absence Davida Limberského?

„Každý takový hráč svými zkušenostmi v zápase chybí.“

A kdy by se měl vrátit?

„Zranění není tak vážné, že by neměl být po reprezentační přestávce k dispozici.“

