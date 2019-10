Trpišovský: Náskok neřeším. Líbil se mu Frydrych, proč nesáhl do sestavy? | iSport.cz

Bylo to vítězství trpělivosti?

„Jablonec dneska velice dobře bránil. Zahustil střed hřiště, bylo těžké se proti němu prosadit, byl to náročný zápas po všech stránkách. Ale fakt chci pochválit své mužstvo, kromě prvních patnácti minut se mi to hodně líbilo. Jablonec byl dobře připravený, přesto jsme ho do ničeho tolik nepouštěli, a sami jsme si připravovali ten zápas tak, abychom se dostali do svých šancí. Prvních patnáct minut jsme byli tužší, hůř jsme se pohybovali, Jablonec byl živější, chodil přes Jovoviče, my v té době pořádně nic neměli, ale hra byla jinak dobrá. Pak jsme to vystupňovali, pomohli nám střídající hráči a od gólu jsme hráli velice dobře.“

Jak cenné vítězství to je, když jste ho dosáhli v sestavě bez Davida Hovorky, bez nějž jste utrpěli vaše zatím jediné ligové ztráty v Karviné a v Opavě?

„Jsem rád, bavili jsme se o tom už v pátek v klubu. Bez Davida jsme dvakrát ztratili a teď to byl ještě těžší zápas. Typologicky bylo dobře, že hrál Doležal proti Frýďovi (Michal Frydrych), sedělo mu to a líbil se mi. Zapadl do toho velice dobře i rozehrávkou a pomohl nám při obranných i při útočných standardkách. Není lehké tam takhle po několika zápasech naskočit, navíc pro nás to není kus za kus, David je přece jen jiný hráč, proto je super, že to Frýďa takhle zvládl. Ten tým přesně tohle potřebuje, aby věděl, že i když přijde vynucená absence, dokážou jiní hráči hrát v kvalitě těch ze základu.“

Zatím se vám daří vyhýbat se kocovině po zápasech v evropských pohárech. Jak vám tohle ulehčuje život?

„Určitě ulehčuje. Tohle jsou přesně chvíle, kdy můžeme ztratit, ale máme výhodu, že už máme zkušenost s Evropskou ligou z minulé sezony, kdy jsme hrávali čtvrtek-neděle. Teď máme o den navíc a je to hrozný rozdíl, je to opravdu hodně znát. Nacvičili jsme si to a cítíme se líp než v minulé sezoně.“

Vypadala i podle toho sestava? Kromě absence Davida Hovorky jste udělali už jen jednu změnu, Petra Ševčíka vystřídal Josef Hušbauer.

„Jasno jsme měli od čtvrtka. Mohli jsme to vyměnit víc, někteří hráči vypadají v tréninku dobře, třeba Lukáš Provod. Ale hráli jsme venku v Jablonci a byla pro nás důležitá souhra hráčů, vazby v ofenzivě a defenzivě. Když uděláte změny, je to vidět. Možná bychom do toho víc sáhli, kdybychom hráli čtvrtek-neděle jako v Evropské lize, ale tady jsme chtěli ty vazby zachovat.“

Co říkáte na šestibodový trhák na druhou Viktorii Plzeň?

„Vůbec to neřeším, pro mě je zásadní, že jsme natáhli bodovou šňůru a že jsme to po středě odehráli v nějakém standardu. Pro mě byl tenhle výkon zajímavý. Minule jsme hráli o titul skoro do konce, soutěž je hrozně dlouhá.“

