Hezké gesto slávistů! Děkovačka pro malého syna brankáře Jablonce | iSport.cz

Nejde o úplnou náhodu, jablonecký gólman Jan Hanuš ve Slavii v sezonách 2009/10 a 2011/12 působil, pak odešel na dlouhých šest let do Jihlavy. V roce 2018 se připojil do řad ambiciózního Jablonce, v aktuálním ročníku odchytal oba zápasy druhého předkola Evropské ligy proti arménskému Pjuniku Jerevan.

Po vzájemném nedělním duelu Jablonce se sešívanými, který skončil výhrou Pražanů 2:0, vzal svého syna Jonáše na procházku po trávníku Střelnice, klouček si to přitom namířil ke stále zaplněné tribuně, kterou měli díky vstřícnému kroku domácího klubu vyhrazenou po celou dobu zápasu hostující fanoušci.

Ti neváhali a připravili synovi brankáře nevšední zážitek. Udělali mu děkovačku, která za normálních okolností patří hráčům...

Tu strašnou zvěř, co požírá děti a kterou od slušné společnosti odděluje bdělý, chrabrý kordon SPJ, jednou nezavřeli do klece a nevěřili byste, co se dělo. Udělali děkovačku kloučkovi jabloneckého hráče, @MBergman87 bude vědět. To musí být hoax! #jabSLA #tribunasever pic.twitter.com/J5r5TbXbRK — JohnnyMadden (@DedekMadden) October 6, 2019