Koller: Ve Slavii dře pro tým i Stanciu. Jak viděl penaltu v Boleslavi? | iSport.cz

Video k článku MOMENTY VÍKENDU: Kozákova exploze, teplická forma a kontroverzní penalta v Boleslavi VŠECHNA VIDEA ZDE

Co pro ligu znamená, že ji Slavia po dvanácti kolech vede o šest bodů?

„Troufám si říct, že to slávisty vede k dalšímu titulu. První jsou naprosto zaslouženě – i díky tomu, že v pohodě dokážou přepínat mezi Ligou mistrů a domácí soutěží. Je to pro mě příjemné překvapení.“

I proto, že české týmy v zápasech, které následovaly po pohárech, v minulosti často ztrácely?

„Přesně tak. Před zápasem v Jablonci, který doma obvykle září, jsem čekal, že slávisté budou mít problémy, ale nestalo se. Nasadili podobnou sestavu jako proti Dortmundu, byli trpěliví a došli si pro vítězství.“

V čem je slávistická cesta touto ligovou sezonou unikátní?

„Tým se veze na vlně z předchozího úspěšného ročníku a hráči jdou za trenérem, který je dokáže strhnout. Podívejte se třeba na záložníka Stancia, který dře pro tým a nemá problém se podřídit ostatním, což předtím ve Spartě moc často nedělal. Z těchto detailů se skládá úspěšný celek.“

Slávisty v Jablonci nerozhodila ani vynucená změna v obraně: jak účinnou alternativou za vykartovaného stopera Davida Hovorku byl Michal Frydrych?

„Frydrych není čistokrevný stoper, ale v Jablonci dokázal Hovorku nahradit. Slavia má obrovskou výhodu v tom, že ať naskočí kdokoliv, ostatní ho podrží. Pro slávisty je důležité, že mají solidní náhrady i na choulostivých pozicích.