Velký comeback! Drobný se vrací do Budějovic, s Dynamem ladí detaily | iSport.cz

Staří známí se vracejí. Stoper Tomáš Sivok je zpátky v budějovickém Dynamu už od září a brzy přijde další exreprezentant, 39letý brankář Jaroslav Drobný. Chybí dotáhnout poslední detaily.

Drobný v Budějovicích trénoval už v létě a po nedělním zápase s Bohemians (3:2) se na Střeleckém ostrově mluvilo o tom, že bude na jihu koučem gólmanů. Budějovický generální manažer Martin Vozábal však v pondělí na klubovém webu vzkázal: „Určitě ho nepřivádíme jako trenéra brankařů. Podepisuje v našem klubu klasickou hráčskou smlouvu a počítáme s ním do brány. Samozřejmě si uvědomujeme, že jeho zkušenosti budou obrovským přínosem i pro naše ostatní brankáře. Uvědomujeme si, že Jarda ale bydlí v Hamburku, a tak si v zimní pauze sedneme, spolupráci vyhodnotíme a řekneme, zda budeme nadále pokračovat.“

Čahoun a vyhlášený vtipálek Drobný v Dynamu v srpnu 1999 poprvé ochutnal ligu a pak vyrazil do světa. Vystřídal Řecko, Anglii, Nizozemsko a největší jméno si udělal v Německu. Prošel Bochumí, Herthou Berlín, Hamburkem, Brémami a naposledy chytal na jaře v Düsseldorfu. V reprezentaci stihl v dlouhé éře Petra Čecha sedm zápasů, byl náhradníkem na EURO 2012 (čtvrtfinále).

Dynamo v Drobném získá čtvrtého brankáře po jedničce Jindřichu Staňkovi, veteránovi Zdeňku Křížkovi a mladém Matěji Lukschovi, jenž sbírá zkušenosti v juniorce.

„S Jardou Drobným jsme tady něco odehráli a prožili. Jeho fotbalová kariéra je skvělá, a když se naskytla možnost, aby tady u nás byl, tak jsem neváhal ani vteřinu. Už letos v létě tady byl a trénoval s námi. Dynamu přeje a fandí mu. A tak jsme se dohodli, že bude u nás působit. Jsem za to nesmírně rád,“ vyznal se budějovický trenér David Horejš. „Když Drobas vleze do brány, tak je vidět, že je to pan gólman. Šance, že by naskočil do brány, tu rozhodně je, a velká. Brzy bude vše dotažené do konce, a může do zápasu nastoupit, kdykoliv to bude potřeba.“

První šanci může Drobný dostat už po reprezentační pauze, Dynamo bude hrát 19. října v Olomouci.