Lerch o penaltě proti Plzni: Nedovedu si představit, že bych ji nepísknul | iSport.cz

Došlo ke střetu Hrušky s Klímou a rozhodčí Ondřej Lerch nejprve ukázal, ať hra pokračuje. Po pěti vteřinách si však svůj verdikt rozmyslel a ukázal na bílý puntík. I když selský rozum říká, že to je přísné, a David Limberský vyhrožuje koncem kariéry, rozhodl sudí dle pravidel.

„Musel jsem si celou situaci znovu přehrát, abych měl jistotu, že to rozhodnutí je správné,“ říká Ondřej Lerch. „Řešil jsem tři situace. Kdo byl první u míče. Zda vůbec došlo ke kontaktu. A zda se zákrok odehrál uvnitř pokutového území,“ vysvětluje sudí.

Řekl si třikrát ANO, to je těch pět vteřin prodlevy, a pak ukázal na penaltu. „U té třetí situace mi pomohl asistent, jasně mi řekl, že se to stalo uvnitř.“

Nejprve jeho verdikt posvětil VAR Miroslav Zelinka a pak i komise rozhodčích. „Není rozhodující, zda se zákrok odehrál po odehrání míče. Pokud byl ještě na hrací ploše, je to faul a v tomto případě pokutový kop,“ říká člen komise rozhodčích a předseda komise pravidlové Jiří Kureš. „Pravidlově by se řeklo, že Hruška neodhadl vzdálenost, nedostatečně předvídal.“

Mladá Boleslav - Plzeň: Komličenko bezpečně proměnil pokutový kop a otočil na 2:1!

Lerch je teď rád, že do píšťaly foukl. „Když jsem to pak viděl na videu, tak si nedovedu představit, že bych to nepískl. Ale přiznávám, že to pro mě byla nepříjemná situace. Pokutový kop v závěru takového utkání…“

V této sezoně už došlo nejméně ke dvěma podobným situacím. V 9. kole dojel zlínský brankář Dostál zakončujícího sparťana Tetteha a sudí Jiří Houdek rovnou pískal penaltu. V 10. kole karvinský gólman Hrdlička po odehrání balonu srazil příbramského Stupareviče. Jan Machálek naopak penaltu nepískal a komise mu to vytkla jako chybu. „Rozumím tomu, že nějakým selským rozumem to faul není. Ale pravidlově ano,“ říká místopředseda komise rozhodčích Martin Wilczek.

David Limberský, plzeňský veterán, jenž zápas kvůli zranění vynechal, použil spíš ten selský rozum. „VAR. Jestli tohle je penalta, končím s fotbalem, klauni,“ vyvěsil rozzlobeně na svůj Instagram.

Mimochodem, kdyby byl Hruška u balonu první, odehrál ho a pak do Klímy zajel, tak by to penalta – (ne)byla. „Pravidlově ano. Ale už se víc zvažuje duch hry, více rozhoduje cit pro fotbal, pro tu danou situaci,“ říká Jiří Kureš.

To nebyl boleslavský případ. Nikolaj Komličenko vzal balon a vystřelil Slavii šestibodový náskok.

