Slavia umí, co Plzeň nezvládala. Drží ji zkušenosti i kádr maratonců | iSport.cz

Návrat do Ligy mistrů po dlouhé době, anebo první zkušenost s ní většinou mívá jeden velmi drsný efekt. Prudký náraz v domácí soutěži. Příklad by byl, největší zkušenosti má v téhle oblasti kouč Pavel Vrba.

Viktorii Plzeň dotáhl na začátku sezony 2011/2012 přes tři předkola mezi boháče, světovou fotbalovou elitu. Velká sláva. Jenže na „předsíňové“ bitvy s Rosenborgem Trondheim a FC Kodaň už navazovala utkání domácí soutěže, v nichž se Západočeši ukrutně lopotili. A po dalších vystoupeních v základní skupině a zároveň po pěti ligových kolech byli se dvěma výhrami až osmí.

„Nevidím důvod, proč by hráči neměli zátěž zvládnout. Bohužel jsme naráželi na dobře organizovanou hru soupeře,“ odmítal tehdy Pavel Vrba prohru od Sparty 0:2 svádět na nestravitelnost „anglických“ týdnů. Pět dní potom, co jeho tým památně vyřadil v play off Ligy mistrů FC Kodaň.

Jenže situace Viktorie se zrovna nelepšila. Sice dokázala ze skupiny Ligy mistrů vyždímat třetí místo díky čtyřem bodů s BATE Borisov, které pak v posledním utkání potvrdila úchvatnou plichtou s AC Milán 2:2, ale doma? Po patnácti podzimních kolech páté místo a ztráta na první Spartu deset bodů.

„Po pohárech nám to v lize nejde. Připravujeme se na to, víme o tom, ale stejně je to hrozné,“ neuskakoval po ostudné prohře v Příbrami 1:2 záložník Petr Jiráček.

„Poevropská“ bilance Viktorie byla na podzim 2011 vyloženě mizerná. Devět zápasů, jedenáct získaných bodů z 27 možných...

Jenže Západočeši se poučili se. O dva roky později absolvovali celkem deset ligových utkání po pohárových zápasech, a ztratili v nich pouze pět bodů.

V minulé sezoně šest takových utkání, z celkových osmnácti bodů se dostali na třináct.

Slavia ale tuhle daň zelenáčů zatím usilovně a úspěšně popírá.

Po prvním utkání play off Ligy mistrů v Kluži zničila Bohemians 4:0. Po odvetě přišla dosud jediná ztráta, v Opavě ztratila vedení 1:0 v nastaveném čase. Nicméně po remíze na San Siru spláchla v derby Spartu 3:0, a naposledy zatížená maratónským výkonem proti Borussii Dortmund, po bláznivých 128 naběhaných kilometrech, vybrakovala Jablonec 2:0.

Čili deset bodů z dvanácti možných. K tomu jde pohodlně dál i MOL Cupem, v němž naposledy zlikvidovala i s dorostencem Danielem Koskem v základní jedenáctce druholigový Vyšehrad 8:0.

„Zápas v Jablonci je přesně ta chvíle, kdy můžeme ztratit. Ale máme výhodu, že už jsme si to vyzkoušeli v Evropské lize v minulé sezoně, kdy jsme hrávali čtvrtek-neděle. Nacvičili jsme si to, a teď se cítíme ještě líp,“ přisuzuje Jindřich Trpišovský slávistickou úspěšnost nedávné zkušenosti.

I přes povedenou a dlouhou cestu druhořadou evropskou soutěží se „sešívaným“ povedlo ovládnout ligu i domácí pohár.

„A teď máme v přípravě ještě o den navíc díky tomu, že hrajeme v úterý, nebo ve středu. To je opravdu hodně znát,“ říká Trpišovský.

Zejména při vítězstvích nad Spartou a v Jablonci zaráží jeden mimořádný fakt. Slavia si je vydupala po tom, co na Interu a proti Borussii dosáhla zdaleka největších běžeckých čísel z celého startovního pole Ligy mistrů.

Únava jako by červenobílé netížila, když se sestava z utkání proti německým vosám na severu Čech proměnila jen na dvou místech. Přičemž stoper David Hovorka musel stát kvůli žlutým kartám, realizační tým tedy nevynuceně prohodil jen Petra Ševčíka za Josefa Hušbauera.

„Jen na Lukáši Masopustovi a Peteru Olayinkovi jsem viděl, že jim chybí dynamika, první tři kroky. Mohli jsme to vyměnit víc, ale chtěli jsme v těžké zápase zachovat souhru hráčů, vazby v ofenzivě a defenzivě,“ vysvětloval Trpišovský.

Proto došlo ve druhé půli ke stažení Masopusta, jehož nahradil Lukáš Provod. To vyšlo na jedničku, jelikož nedávná posila se namíchala do vedoucího gólu. A druhý dal sám právě Olayinka...

Zkušenosti, neuvěřitelné maratónské schopnosti a k tomu široký kádr. Tyhle tři body opravňují Slavii, aby si umetla cestu za obhajobou titulu. A přitom šokovala Evropu tím, jak přidrzle se pouští do slavných soupeřů v Lize mistrů.

