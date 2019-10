LIGOVÝ INSIDER: „Bolka“, to je síla. Csaplár mě baví, Hašek do velkoklubu | iSport.cz

Zmořit soka tuhou defenzivou? Ano, i tak se lze prorvat k úspěchům. Mladoboleslavští však na to jdou jinak: drtivou ofenzivou na vlastním stadionu, kde vyhráli všech sem utkání této sezony (zatímco zvenku mají jen bod). Celkem nastříleli 25 gólů, tedy stejně jako lídr Slavia. „Mají velkou útočnou sílu, Komličenko a Mešanovič si výborně rozumějí,“ vyzdvihuje Jiránek dva výtečné kanonýry.

Je tu ovšem rovněž špílmachr Marek Matějovský, s šesti gólovými přihrávkami nejlepší asistent FORTUNA:LIGY. Přitom je mu už sedmatřicet let. „Věk není důležitý, na Márovi je vidět, že je to prostě fotbalista. Je to mozek týmu, nadstandardní hráč na českou ligu. Když bude zdravý, věřím, že Boleslav bude v těchto výsledcích pokračovat,“ chválí Jiránek.

O vítězství nad Plzní rozhodla penalta, která vyvolala hodně diskusí. Brankář Aleš Hruška před ní „zajel“ do nohou domácího Jiřího Klímy. I Jiránek se nejdříve myslel, že to na pokutový kop není. „Když jsem to viděl poprvé, jednoznačně to pro mě penalta nebyla, Hruška zahrál míč. Ale pravidla jsou pravidla,“ říká smířlivě Jiránek. I proto má vcelku pochopení pro instagramový výkřik absentujícího plzeňského obránce Davida Limberského, který napsal: „VAR. Jestli tohle je penalta, končím s fotbalem, klauni.“

Další událostí 12. kola bylo střelecké procitnutí sparťanského útočníka Libora Kozáka, který Karvinou (4:0) popravil hattrickem. Jiránek mu stejně jako sparťanský trenér Václav Jílek věřil a předpokládá, že prolomil své prokletí. Nemohl si při tom nevšimnout zásadní úlohy teenagera Adama Hložka, jenž se přesunul z pravé strany zálohy na druhou a dvakrát Kozákovi asistoval. „Strašně se mi líbila jeho spolupráce s Frýdkem, z levé strany se mu hraje líp,“ hodnotí.

Někdejší reprezentační obránce si všímá i dvou trenérských výměn. Nejprve skončil ve Zlíně Josef Csaplár. „Neměl výsledky,“ uznává Jiránek. „Potřebuje mít ve spoustě věcí volnou ruku, mužstvo si dlouhodobě připravovat jako v Příbrami,“ domnívá se. Neuškodily ovšem kouči jeho pověstné výroky, na něž už mohli být kluboví šéfové alergičtí? „Já ho mám za ty glosy rád. K fotbalu to patří. Samozřejmě vedení na to může reagovat různě,“ říká Jiránek.

Jen krátce po Csaplárovi přišel o své místo i trenér Bohemians Martin Hašek. „Odvedl skvělou práci, dva a půl roku je na české poměry dlouho,“ netají uznání stoper, jenž sám v Ďolíčku na začátku kariéry působil. „Je to trenér pro velké kluby,“ je přesvědčen.

Podívejte se na videu i na to, co Martin Jiránek říká na příchod Františka Myslivečka do Boleslavi a kde v tabulce vidí pražské Bohemians.

