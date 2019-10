Grygera: Problémy Zlína? Csaplár z toho uhnul. Konec ilustroval Zlatanem | iSport.cz

Pochvaly od soupeřů se dobře poslouchají. Ale omrzí se, když solidní herní projev nepřináší góly a body. Takže zkusíte změnu. Proto Josef Csaplár ven a asistent Jan Kameník dostává šanci jako plnohodnotný kouč. Už to není záskok jako v květnu. Jeho asistentem bude ve Zlíně bývalý záložník Petr Slončík (43), jenž doteď vedl divizní Slavičín. „Úspěšní tu byli většinou místní trenéři. Vracíme se k této cestě,“ uvedl manažer Zdeněk Grygera.

Kolem práce Josefa Csaplára se točí spousta historek, možná až mýtů. Jaká byla realita ve Zlíně?

„Pro mě je nejdůležitější sportovní část. Na to, jaký máme kádr, nebyly výsledky. Fotbal se pořád hraje na body a těch máme málo. Herně to bylo dobré, někdy velmi dobré. Jen zápas v Českých Budějovicích se nám vyloženě nepovedl. Taky jsme si pak všichni náklady za celý výjezd uhradili. Nikdy jsem nebyl zastáncem pokut. Nemyslím, že by hráči do některého utkání nedali maximum. Bohužel nebyla efektivita.“

Co říkáte na koučovy výroky o „vnitřních problémech klubu“, které pronesl po sobotní porážce 0:4 na Baníku?

„Bavili jsme se o tom. On říkal, že měl na mysli stadion. Tímto z toho uhnul, bylo z toho slovíčkaření. Jak jsem říkal, rozhodly výsledky. Nic jiného. Celou neděli jsme tu situaci konzultovali. Trenér byl odhodlaný pokračovat dál. Já to vidím reálněji. Zajímají mě body, tabulka. Byl jsem obránce, prošel jsem Serií A. Pro mě je na prvním místě defenziva.“

Pro Csaplára ne.

„V přípravě to mělo drajv. Co jsem viděl, hra byla nahoru dolů. Věděl jsem, že to v lize bude ostré, běhavé, líbivé pro lidi. Ale je to trošku na riziko.“

Csaplárovi jste šli hodně na ruku. Přišli hráči, které si přál, vedl je v Příbrami. Bylo to nutné?

„Už v minulosti jsme chtěli, aby za trenérem šli hráči, kteří mu věří. Říkali jsme si, že je to dobře. Na konci už jsme doplňovali kádr i o jiné hráče. Bylo to vyvážené.“

Co čekáte od Jana Kameníka?

„Není to dočasné řešení, je plnohodnotný hlavní trenér. Už jsme o této variantě uvažovali před sezonou. Nakonec jsme vybrali Josefa Csaplára. Od Honzy Kameníka čekáme, že zjednoduší hru. V Itálii vyhrajete 1:0 a nikdo se neptá, jak jste hráli. V Nizozemsku se říká: Jo, hráli jste dobře. My teď potřebujeme výsledky.“

V realizačním týmu je nový asistent Petr Slončík. Proč?

„Chceme se vrátit k cestě místních kluků, kteří mají budoucnost. Petr Slončík tady hrával. Má trošku jinačí pohled na fotbal. Musíme si uvědomit, že jsme Zlín. Je potřeba znát prostředí, které je trošku specifičtější. Bob Páník byl místní. Byl tu Michal Bílek, který se neskutečně etabloval. Když někam odjíždíte a pak se vracíte, není to úplně ono. My ostatní jsme pořád k dispozici, kdykoliv můžeme přijet.“