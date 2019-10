Rada před brzkým derby: Rituály mi to nenaruší. Jak to vypadá s Matouškem? | iSport.cz

Podještědské derby jste zažil z obou táborů. Jak se těšíte?

„Každé derby má svůj význam a to jak pražské, tak podještědské. Rivalita na severu je, během posledních let se ale drží v rámci parametrů. Důležité bude, aby se utkání odehrálo bez zranění a diváci viděli dobrý fotbal. Oba týmy chtějí vyhrát, navíc by mohlo přilákat fanoušky dobré počasí. Vše vypadá optimálně."

Tedy až na to, že Jablonec vyhrál v Liberci z 25 zápasů jen jednou. Na podzim roku 2014.

„To je pravda, ale na zápas se těšíme. Víme, že naše bilance U Nisy není příznivá a věřím, že konečně budeme mít tři body. Na druhou stranu od doby, co jsem v Jablonci, jsme v Liberci dvakrát neprohráli. Co udělali jiní, není můj problém (směje se).“

Proč se podle vás Jablonci U Nisy nedaří?

„Liberec je nepříjemný soupeř dlouhodobě a nepatří tam, kde se aktuálně v tabulce nachází. Slovan má 14 bodů a vedení s nimi určitě není spokojeno, to ale ani my nejsme s našimi dvaceti. Každopádně Liberec má tři tituly, dvakrát vyhrál pohár a hrál i Evropskou ligu, což mluví samo za sebe.“

A v derby se forma maže...

„Maže. Domácí prostředí je vždycky velká výhoda. Publikum bude početné, koukali jsme na zápas Slovanu se Spartou (3:1), na stadionu byla výborná atmosféra, hráči bojovali, předváděli velmi kvalitní výkon a nakonec i vyhráli. Doma chce zvítězit každý, čeká nás velmi těžký zápas. Všechny derby mají svůj náboj, atmosféra i kulisa jsou lepší. Trenéři ale prožívají každý zápas, musíte být pokaždé nachystaní.“

Během reprezentační pauzy se zranil Jan Matoušek, který hrál za jednadvacítku. Nenarušila vám přestávka přípravu?

„Během čtrnáctidenní pauzy obvykle dostávají větší prostor hráči, kteří až tolik nenastupují, jako třeba v přípraváku proti Ústí nad Labem (1:3). Je to o zkoušení. Před derby jde o nepříjemnou věc, ale reprezentace má přednost. Reprezentace je nejvíc, co může být. Klub nemůže absolutně nic namítat. Trenérům zkrátka zbývá čekat, jestli se jejich hráč vrátí zdravý.“

A Matoušek?

„Matoušek má svalové problémy, takže nemůžeme říct, že bude na 100 % k dispozici. Nebudeme nic skrývat, je to nepříjemná věc, je naším nejproduktivnějším hráčem. U týmů jako je Liberec a Jablonec máte vždy problém, když někdo vypadne ze základní sestavy.“

Prožíváte derby nějak speciálně i vy?

„No, hraje se už v půl třetí, nemáte ani tolik času… Samozřejmě specifické to je z toho pohledu, že jsem v Liberci působil. Ale že by mě to nějak donutilo vybočit z rituálu, který mám před zápasem, to určitě ne. Těším se na každé utkání, které mohu trénovat. Bude to trochu zajímavější v tom, že vás lidi znají.“

A co přímo před zápasem?

„Každý mě zná. Před zápasem už z kabiny nechodím ani na hřiště, rozcvičku vedou asistenti. Chci si spíš osahat kabinu, vidět, jak to v ní vypadá. Hodinu a půl před výkopem nikam nechodím. Není to o skrývání před trenéry soupeře nebo ostatními lidmi, to vůbec, jde o takový můj zvyk.“

Asi se hlavně budete chtít vrátit po utkání se Slavií (0:2) do ofenzivní pohody, že?

„Je to tak, v posledním utkání jsme kvalitou soupeře byli nuceni spíš bránit, drželi jsme se 70 minut. Dopředu jsme ale až tolik nebezpeční nebyli, což není náš styl. Nemohli hrát dva ofenzivní hráči (Matoušek se Sýkorou), tentokrát se budeme snažit, abychom byli znovu směrem dopředu nebezpeční. Minule jsme hráli dobře defenzivně, ale ofenzivně jsme nepředvedli styl, kterým se chceme prezentovat.“