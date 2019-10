Plzeň prověří šlágry. Baník? Srdcovka, snad bude hrát o titul, smeká Vrba | iSport.cz

Ze Sparty se dostal do zahraniční, po návratu ale Jakub Brabec zamířil do Plzně • Barbora Reichová/Sport

Kabina v Plzni během reprezentační pauzy značně prořídla, jen v českém áčku se v zápasech s Anglií a Severním Irskem představilo pět hráčů (Brabec, Řezník, Kalvach, Kopic, Krmenčík). "Tréninky byly trošku jiné, měli jsme k dispozici maximálně dvanáct hráčů. Jsem rád, že jsme před hodně těžkou sérií konečně pohromadě," těší Vrbu, že se mu jeho klíčoví hráči vrátili do klubu bez vážnějších zranění.

Plzeň momentálně ztrácí po dvanácti kolech na vedoucí Slavii šest bodů. Náročnou výzvu doma se Spartou (1:0) Západočeši zvládli, nepříjemnou ztrátu přinesla prohra v Boleslavi (1:2). Viktoria dál bodově krvácet nesmí, což bude ve dvou následujících zápasech enormně těžké.

Do Plzně přijede už v neděli rozjetý Baník. "Na tenhle klub budu vzpomínat vždycky dobře," přiznává kouč Vrba. "Pro mě je to srdcová záležitost. Jako dorostenec jsem tam vyrůstal, později pracoval s mládeží i v A mužstvu. Dělá mi radost, že se fantasticky dostali ze situace, kde byli ještě před několika lety. S příchodem majitele (Václav Brabec) se jejich tým dostává tam, kam patří. Třeba přijde zase období, kdy bude Baník hrát o titul před úžasnou atmosférou, která byla dřív na Bazalech," vzpomíná.

Baník se dostal na vítěznou vlnu, včetně poháru vyhrál tři utkání po sobě bez inkasované branky. Drží se na čtvrté pozici jen s pětibodovou ztrátou na druhou Plzeň. "Mají velice zajímavě poskládané mužstvo. S novým majitelem se Baník mění, začíná mít vyšší ambice, než v minulosti, kdy na tom byl hodně složitě, když to řeknu slušně," hodnotí Vrba svého soupeře. "Je tam vidět velký pokrok ve složení kádru a kvality hráčů. Mám o klubu jen dobré informace, doufám, že se Baník dostane tam, kde býval."

V pořadí třináctém ligovém kole ale bude Vrba stát na plzeňské střídačce. V duelu, který domácí favorit potebuje zvládnout za tři body, aby se držel na dostřel rozjeté Slavii. "Hrajeme doma, to je obrovsky zavazující. Ambice v klubu jsou hodně velké, nezbývá, než dělat všecho pro to, abychom získali co nejvíc bodů. Určitě chceme přezimovat hodně vysoko a mít co nejvíc bodů," přeje si Vrba.

