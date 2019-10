Souček se smál: Penalta pod tlakem? Už jsem zvyklý. Barcelona nás baví | iSport.cz

Jak těžké bylo otáčet duel s Příbramí?

„Je to složité. Každý zápas se těžko otáčí. Vstřelený gól mužstvo namotivuje, Příbram nám nedala nic zadarmo. Když vedli, hráli tu výborné utkání.“

Co se s vámi v prvním poločase dělo?

„Myslím, že start jsme měli velmi dobrý, měli jsme dvě tři šance, které kdybychom proměnili, hrálo by se nám líp jako posledních třicet minut. Ale po deseti minutách náš tlak ustal, klíčové věci jsme pak řešili špatně. A ještě nám dali gól. V kabině jsme si to museli vyříkat a začít hrát jinak. Naštěstí ve druhém poločase se nám to povedlo.“

Bylo v kabině o přestávce dusno?

„Bylo kvůli tomu, že prohráváme. To se nám nesmí stávat. Hodně věcí jsme si vyříkali, ale pozitivně. Říkali jsme si, abychom se začali víc pohybovat, že pak budou přicházet šance.“

Jak těžké bylo jít za takové stavu na penaltu?

„Bylo to nepříjemné. Věděl jsem, že tlak stoupal, ale pořád jsme prohrávali 0:1. Kdybych ji nedal, tlak zase mohl jít dolů, na hlavu by to bylo hodně složité. Ale co jsem kopal penalty, ještě jsem ji nekopal za stavu 2:0 nebo 3:0, takže jsem na to jakžtakž zvyklý.“

Souček: Chtěli jsme si Příbram pohlídat od začátku, je to ponaučení

Tenhle gól vás nastartoval, že?

„Jo, hodně. Tohle jsme potřebovali. Kdybychom dali gól v 10. minutě, věřím, že takhle budeme hrát celý zápas. Hned po brance přišla šance a další přibývaly. Jsme rádi, že máme tři body.“

Mrzí vás, že brankář Ondřej Kolář přišel o sérii neprůstřelnosti a nedosáhl na rekord?

„Hodně jsme se o tom bavili. Myslím, že jsme to řešili možná až moc. Je mi ho líto, báli jsme se, aby se něco nestalo. Je to škoda, mohl jít na rekord, ale má zase motivaci jít znova. Věřím, že to příště dokáže.“

Už ve středu vás čeká Barcelona v Lize mistrů. Jak se těšíte?

„Moc. Ale před zápasem jsme si říkali, že se hlavně musíme soustředit na Příbram, že to nebude nic jednoduchého. Ale teď si můžeme užívat, že jsme utkání zvládli aspoň bodově. Posledních třicet minut bylo skvělých. Teď uvidíme, jak si zaběháme s Barcelonou.“

Už jste zkoumal, co vás čeká?

„To ani není potřeba. Doma koukám docela na fotbaly, Barcelona patří mezi nejlepší týmy na světě. Na tyhle hráče bychom koukali, i kdybychom proti nim nehráli. Máme takové týmy nakoukané, protože nás baví.“

Z V R P Skóre B

SESTŘIH: Slavia - Příbram 3:1. Šok, trápení a pak exhibice. Souček táhl obrat Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Trpišovský: Bylo hodně změn, se Stanciem šel výkon hodně nahoru

Příbramský střelec Škoda: Když dá Slavia gól, je nezastavitelná

Slavia - Příbram: Tecl vyhledal Součka na zadní tyči, ten se nemýlil – 3:1!

Slavia - Příbram: Souček bezpečně proměňuje penaltu, 1:1!

Slavia - Příbram: Stanciu padá v pokutovém území, ale penalta se nepíská Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného