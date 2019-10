Spokojený Vrba: Utkání s Baníkem bavilo. Krmenčík už měl mít 80 gólů | iSport.cz

Zápas se mu musel líbit. Pavel Vrba z plzeňské lavičky sledoval, jak jeho Viktoria zametla s ostravským Baníkem 3:0 a dobře se naladila na šlágr se Slavií, která přijede do Doosan Arény už za týden v neděli. Západočeši vyšvihli velice kvalitní výkon, za který soupeře po utkání pochválil i ostravský kouč Bohumil Páník. Co na utkání říkal šéf plzeňské střídačky?

Jste spokojený s výhrou 3:0?

„Viděli jsme velice dobré utkání, fanoušky to určitě bavilo. Celý zápas byl pro nás složitější v tom, že v prvním poločase jsme nedali gól, pak by to možná bylo trošku klidnější. Ale úroveň zápasu splňovala to, co všechno od mužstva čekáme. Oba týmy podaly velice dobrý výkon.“

Máte radost z výsledku, nebo vás víc těší způsob hry, jaký jste předvedli?

„Se způsobem hry většinou přichází výsledek, má to souvislost.“

Je důležité, že jste před vzájemným zápasem se Slavií udrželi šestibodové manko?

„Manko šest bodů po třinácti kolech je určitě složitější. Ale my jsme měli v minulých letech náskok mnohem větší a přesto jsme se až do konce ligy třepali, jestli nás někdo nedožene. Soutěž se rozjíždí, zápas, co nás čeká za týden se Slavií, bude hodně důležitý. Ale nemyslím si, že je konec. Pořád jsme teprve ve třetině soutěže.“

K jakým útočníkům řadíte Michaela Krmenčíka, který vstřelil padesátý ligový gól?

„Šancí už měl ve své kariéře tolik, že mohl mít dávno osmdesát gólů. Takže jsme rádi za jeho padesát branek, ale byl bych raději za osmdesát. Samozřejmě je dobře, pokud máte v týmu útočníka, co střílí tolik gólů. Zvlášť, když po zranění neměl úplně optimální období. Věříme mu a on nám to oplácí vstřelenými góly.“

„Měli jsme tam dvě varianty – on, nebo Dominik (Janošek). Nakonec jsme se rozhodli pro něj, už tam některé zápasy odehrál.“

Jak je na tom Jan Kopic, který odkulhal ze hřiště a musel střídat?

„Osobně si myslím, že je to pouze koňar, nic vážného. Ale zavinil si to sám.“

Plzeň - Baník: Varování před Slavií. Kopic se drží za koleno a kvůli zranění střídá

„Kovařík a Čemrák ne, ti jsou dlouhodobí. Beauguel a Hořava už včera trénovali s mužstvem, ale neabsolvovali s námi celý tréninkový cyklus, proto nebyli v nominaci. Beauguel měl angínu a bral antibiotika.“

Christián Herc se gólově prosadil za slovenskou jednadvacítku. Co mu chybí, aby dostal větší prostor v Plzni?

„Prostě obrovská konkurence, která tady je.“