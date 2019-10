Řezníček o Hložkově ruce i prvním gólu: Jsem rád, že byl zrovna Spartě | iSport.cz

Týmu se dařilo, jeho parťák Mareš v útoku sypal jednu branku za druhou. Jen on strádal. Na protrhnutí střelecké smůly si však teplický forvard Jakub Řezníček nepomohl vybrat vhodnější událost. Ve 13. kole FORTUNA:LIGY obral Spartu o dva body a po pěti zápasech si mohl zakřičet gól! „Už mě trochu mrzelo, že se nemohu trefit, nakonec to vyšlo zrovna proti Spartě, což mě hodně těší,“ usmíval se jednatřicetiletý útočník, který oblékal dres Pražanů na jaře 2015.

Jak se vám po urputné bitvě zamlouvá vydřený bod?

„Průběh utkání se sice vyvíjel v náš neprospěch, Sparta zahodila dvě tutovky, to při nás stálo velké štěstí, ale i my jsme měli nějaké šance. Takže ve finále si myslím, že to je zasloužená remíza.“

Věřil jste, když se Tomáš Vondrášek při vyrovnávací akci položil do vzduchu a zkoušel nůžky, že to dopadne dobře?

„Věřil! Vondy totiž tohle umí. V týdnu na tréninku podobně trefil šibenici a týden zpátky to samé. Takže já doufal, že z toho bude gól. Naštěstí jsem tam stál a trefilo mě to do kolene.“ (směje se)

Následovala bouřlivá oslava první branky v teplickém dresu. Užil jste si ji hodně?

„Já na gól čekal už asi pět zápasů, tak jsem si hodně oddychl. Už mě trochu mrzelo, že se nemohu trefit. Mám to tak všude. Pamatuji se, že i v Brně jsem čekal asi pět, šest utkání, než mi to tam padne. Těší mě, že to bylo zrovna proti Spartě a zařídil jsem týmu bod.“

Vypadalo to, že ze Sparty nemáte vůbec žádný respekt.

„Chtěli jsme na ně vlítnout, být agresivní, dorážet je. Sparta je tam, kde jde. Ostatně vy novináři o tom všichni neustále píšete. Všude to je, že se sparťanům nedaří. I proto jsme si na ně věřili a ve finále je pro nás bod velmi dobrý.“

Jakub Mareš před zápasem prohlásil, že vy dva nejste zrovna velcí technici, spíš válečníci. Byl to způsob hry, který na Spartu platil?

„On tomu nahrával i terén. Bylo to hodně měkké, na tomhle si to nejde moc strkat a vymýšlet nějaké kombinace. My ani nejsme takoví hráči, kteří by na tom měli založenou hru. Holt to musíme odběhat, odmakat, být agresivní v soubojích a věřit, že to přinese úspěch.“

Hodně jste se rozčilovali poté, co zahrál Adam Hložek ve vápně rukou. Co jste na tu situaci, kterou sudí Jan Machálek neviděl jako penaltovou, říkal?

„Přišlo mi, že mu šel balon od země do ruky, ale někdo mi říkal, že si ji Adam trefil sám, takže podle pravidel se taková ruka nepíská.“

Teplice - Sparta: Frýdek tahal Řezníčka za dres ve velké šanci, ani tady se nepíská penalta