Teplice - Sparta: Máme strach o výsledek, štve kouče Jílka | iSport.cz

Měl pátý pokus na to, aby potvrdil tři body z předešlého utkání. Ale zase to Václavu Jílkovi se Spartou nevyšlo. Letenští vedli v Teplicích ve 13. kole FORTUNA:LIGY 1:0, ale domácí dokázali v 90. minutě díky trefě Jakuba Řezníčka vyrovnat na konečných 1:1. Hlavní důvody další ztráty Pražanů? „Strach o výsledek i špatná finální fáze a řešení brankových příležitostí,“ hodnotil nedělní duel sparťanský kouč.

Góly Domácí: 90. Jakub Řezníček Hosté: 68. Semih Kaya Sestavy Domácí: Grigar – Paradin (74. Žitný), Čmovš, Shejbal, Vondrášek, Hyčka – Kodeš (80. Vyhnal), Kučera, Moulis (90+3. Royo) – Jakub Řezníček, J. Mareš (C). Hosté: Heča – Sáček, Semih Kaya, Lischka, M. Frýdek (C) – Hložek, M. Hašek, Kanga, Trávník, Plavšić (78. Matěj Hanousek) – Kozák (62. Tetteh). Náhradníci Domácí: Royo, Žitný, Vyhnal, Trubač, Radosta, Diviš, Liška Hosté: Nita, Vindheim, Hancko, Juliš, Hanousek, Moberg Karlsson, Tetteh Karty Domácí: Čmovš, Vondrášek, Kodeš, J. Mareš Hosté: Plavšić, Trávník Rozhodčí Jan Machálek – Jiří Moláček, Petr Caletka. Čtvrtý rozhodčí: Ondřej Lerch Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 12362 diváků

Co dělat proto, aby se neopakovaly podobné závěry utkání a Sparta nepřicházela o body?

„Může to korespondovat se strachem o výsledek. Když vedeme, nevěříme si natolik, abychom utkání dohráli v klidu. Soupeři stačí zjednodušit hru a nakonec to skončí brankou v naší síti. Tentokrát je to bolestivější, protože to bylo po standardní situaci, kterou bychom měli být schopni ubránit.“

Čím si vysvětlujete, že tým nedokáže dohrát zápas v klidu?

„Je to zásadní problém v každém utkání. Pokud tým vede 1:0, podvědomě se obává o výsledek a stáhne se. Měli jsme dost situací na to, abychom zápas rozhodli, ale finální fáze a kvalita řešení není optimální.“

Budete zahozené šance hráčům vytýkat jako jeden z problémů vaší hry?

„Je to rozhodující faktor utkání. Velké šance měli Kanga, Plavšič, Kozák a v nastaveném čase i Tetteh. Jsou to situace, které po brance přímo volají. Teplice jsme nedokázali porazit i z toho důvodu, že jsme nebyli produktivní.“

V prvním poločase tým působil nesourodě. Podepsala se na vás reprezentační pauza, kdy hráči pozvolna dostávali do zápasového tempa?

„Nemyslím, si že by problémem byla nerozehranost. Malinko nám to komplikoval terén, který byl složitý pro oba týmy. Není to výmluva, ale brzdilo to kombinační hru a přesnost. Často to také bylo o kvalitě řešení, kolikrát jsme zbytečně předrželi balon. Stojím si však za tím, že naše hra nebyla tak špatná, ale zklamali jsme ve finální fázi.“

Branku Semiha Kayi musel sudí na dálku konzultovat s videorozhodčím. Přišlo vám, že by u ní došlo k faulu Martina Frýdka?

„Na hřišti jsem to neviděl vůbec. Z dálky to nejde posoudit, jestli Martin fauloval. Je to složité. U obrazovky bylo zřejmé, že ke kontaktu došlo, ale rozhodčí uznal náš gól, takže asi neměl důvod jej neuznat.“