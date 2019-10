Hejkal: Mít Sparta produktivní hráče, vedla 2:0. Frýdek? Byl to faul | iSport.cz

Už sedm zápasů nepoznaly pocit porážky. Po kostrbatém vstupu do sezony najely Teplice na bodový režim. V nedělním utkání to sice vypadalo, že jim Sparta sérii přeruší, ale last minute brankou Jakuba Řezníčka ji „skláři“ opět prodloužili. „Byli dobře připraveni,“ uznal trenér Stanislav Hejkal. Škraloupem pro něj pak byly některé verdikty sudího Jana Machálka.

Velké pozdvižení vzbudil zákrok Martina Frýdka na brankáře Tomáše Grigara, po kterém Sparta vstřelila gól. Váš pohled?

„Za prvé vůbec nemělo dojít k rohu. Čmovš to vyřešil katastrofálně. Co se týká Frýdka, podle mě to byl faul. Asi se budou tříštit názory, ale pískal bych faul. Stejně jako když Řezníčka držel pět minut před koncem v šanci za dres. Hlavičkuje těsně vedle a jeho dres je natažený. Holt se takhle zápas hrál, kluci se nehádali. Vyrovnali jsme jiným způsobem.“

Takže vás tyto okamžiky spíš nakoply?

„To je především tím, jaké typy hráčů jsme v létě přivedli. Kubové Mareš a Řezníček jsou bojovníci. Jiní hráči by dali hlavy dolů, šli by na porážku a sváděli to na rozhodčího, že to měl pískat. Kubové jsou naopak podráždění, důrazní v soubojích a chtějí zápas zlomit. Ani jsem nechtěl jejich emoce krotit, protože jsem doufal, že to přispěje k závěrečnému tlaku, což se nakonec i povedlo.“

Byla Sparta k poražení?

„Velmi dobře se na nás připravila. Stáhla krajní obránce, natáhla Hložka nahoru, tím pádem jsme propadali s balony za obranu, když jsme vytahovali halvbeky k jejich bekům. Sportovně musím uznat, že jsme v prvním poločase přežili dvě velké šance Sparty. Kdyby měla produktivnější hráče, prohrávali jsme už v poločase 0:2.“

Jak jste byl spokojený s vaším taktickým záměrem vytvořit tlak na stopery?

„To jsme chtěli, ale tím, jak na nás nastoupili a byli dobře připraveni, jsme se do bojů ve vápně vůbec nedostali. Neměli jsme šanci ohrozit branku. Sparta nám to nedovolila. Až ve druhém poločase se nám podařilo dostat utkání tam, kde jsme ho chtěli mít.“

Pomohla vám výšková převaha?

„Chtěli jsme jít vzduchem, proto šel do hry i Pavel Vyhnal, v základu nastoupili Jan Shejbal, Pavel Čmovš. Věděli jsme, že Sparta má dobré bránící hráče, Lischka i Kaya podali dobrý výkon. Takže jsme chtěli uplatnit důraz ve vápně, jenže jak už jsem řekl, tam jsme se moc nedostali. Byli dobře připravení.“