Chovanec na koberec! Vztek i kvůli Rogozovi, co musí vysvětlit? | iSport.cz

Do rámu si rozhodčí tenhle víkend nevylepí. Podivný zápas na Vyšehradě, mátožný, snad připitý sudí v Olomouci, chybné či sporné verdikty v zápasech Sparty a Slavie. Nejenom proto prý nahoře na Strahově zvedli telefon a pozvali předsedu komise rozhodčích Jozefa Chovance k vysvětlení. V placené sekci iSport Premium najdete názory na současného šéfa českých sudích i to, co s ním výkonný výbor FAČR hodlá na svém zasedání řešit.