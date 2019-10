INSIDER: Sparta ještě není odolná. Grigara s Frýdkem by v Anglii neřešili | iSport.cz

Jakmile se přece jen dočká vytoužené výhry, tříbodové razítko na ni v následujícím zápase nepřidá. To je železný zákon, který v nynější sezoně nechtěně dodržuje pražská Sparta. Proč tomu tak je? „Neproměňuje šance, jinak by byla úplně jinde,“ míní bývalý reprezentační obránce Martin Jiránek ve svém pořadu Ligový insider. „Druhá věc je psychika. Mužstvo ještě není natolik připravené a silné, aby dokázalo utkání dotáhnout do vítězného konce,“ dodává.

Remízu 1:1 v Teplicích při tom provázelo hned několik kontroverzních momentů, jejichž posouzení rozhodčími hrálo Letenským do karet. Prvním byl okamžik, kdy se míč ve sparťanské šestnáctce odrazil do ruky Adama Hložka. Penalta však odpískána nebyla, byť nešlo o kontakt kvůli odkopnutí míče, jež se netrestá, ale jeho zpracování. „Nešťastná situace,“ říká Jiránek. „Podle pravidel penaltová, ale je to strašně složité. Možná by se měla zjednodušit a penaltu pískat za každou ruku,“ nadhazuje.

Nejvíc dohadů vzbudil střet Martina Frýdka s teplickým brankářem Tomášem Grigarem, jenž předcházel prvnímu gólu utkání. V tomto případě je Jiránek nekompromisní – a branku by také jednoznačně uznal. „Kdyby to bylo v Anglii, nikdo se nad tím nepozastaví. Tam jsou takové souboje normální,“ tvrdí obránce se zkušenostmi z Birminghamu. „Grigar do toho měl jít s větším důrazem,“ myslí si.

LIGOVÝ INSIDER: Sparta není odolná. Grigar vs. Frýdek? To by v Anglii neřešili

Byl to shodou okolností právě Frýdek, kdo pak zatáhl za dres útočníka Jakuba Řezníčka, jenž se prodral do velké šance i zakončení. Ani tentokrát by Jiránek neváhal s verdiktem, byť by jako stoper mohl mít pro takový pokus protivníka na poslední chvíli zastavit jisté pochopení. „Pro mě jasná penalta. Neřešil bych intenzitu zatažení, útočníka to rozhodí a zabrzdí,“ soudí Jiránek.

Zatímco Sparta znovu klopýtla, Slavia se podobnému osudu vyhnula, byť s Příbramí doma překvapivě prohrávala. Inkasovaný gól mrzel hlavně brankáře Ondřeje Koláře, jehož série neprůstřelnosti se zastavila na 788 minutách, takže nepřekoná rekordman Petra Čecha. Po přímém kopu Martina Nového Kolář vyrazil balon jen na tyč a nehlídaný Michal Škoda ho dorazil do sítě. „Podle mě se dá říct, že to byl jeho gól,“ říká na Kolářovu adresu Jiránek. „byla to nepříjemná střela, ale měl si s ní poradit lépe.“

Podívejte se na VIDEU i na to, jak Martin Jiránek hodnotí teplického útočníka Jakuba Řezníčka, nakolik je podle něho ve formě Michael Krmenčík a jak tipuje zápas Slavia-Barcelona v Lize mistrů.