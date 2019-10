Heča deptal Klokany: Nejlepší zápas ve Spartě! Proč tým brzdil? | iSport.cz

Libor Kozák posílá Spartu do vedení v zápase proti Bohemians • Pavel Mazáč / Sport

Libor Kozák oslavuje svou trefu proti Bohemians, kterou poslal Spartu do vedení 1:0 • Pavel Mazáč / Sport

V šestém zápase v aktuální sezoně zapsal třetí ligovou výhru a také třetí čisté konto. Proti Bohemians (4:0) to však v sobotním šlágru FORTUNA:LIGY neměl brankář Sparty Milan Heča snadné. Především v prvním poločase se musel ohánět. Klokanům vychytal minimálně čtyři gólové šance a jistil hubený náskok Letenských. „Asi nejlepší utkání ve Spartě. Měl jsem dost zákroků a cítil jsem se velmi dobře,“ přikyvoval pak rodák z Krumvíře, který byl po zásluze vyhlášen hráčem utkání.

Opět jste doma vyhráli vysoko 4:0, ale vaše třetí čisté konto v lize se nerodilo úplně lehce. Docela jste si zachytal, že?

„První poločas pro nás nebyl úplně ideální. Nebylo to od nás dobré. Sice jsme se brzy dostali do vedení, ale myslím si, že jsme následně polevili a v naší šestnáctce jsme dělali hrozné chyby.“

Vy jste sváděl velké souboje s Lukášem Hůlkou, který není úplně typický zakončovatel. Jak jste si zachytal?

„Dobře to z pozice středního záložníka přečísloval a dostával se do našeho vápna. Měli jsme velké problémy s jeho nabíráním, ale naštěstí jsme všechny nebezpečné situace Bohemky pokryli a povedlo se udržet nulu.“

Zlomila druhá branka, kterou vstřelil Guélor Kanga, zápas?

„Podle mě se to povedlo až po té třetí, protože za stavu 2:0 měla Bohemka stále dost šancí. Z mého pohledu byla stále nebezpečná. Jak jsme vstřelili třetí branku, uklidnili jsme se a už jsme to dohráli v klidu.“

Jde v takovém případě nějakým způsobem působit na hráče v poli, aby zklidnili hru dříve a nehráli nahoru dolů?

„Já se o to na hřišti snažím. Jenže voláte na ně, aby podrželi balon, zklidnili hru, ale kluci chtěli pořád střílet góly. To je sice pozitivní, ale zároveň z toho vyplývaly všechny šance pro Bohemku. Kdybychom to dohráli chytřeji, uklidnili se, podrželi balon, tak bychom ji zlomili o něco dříve.“

Byl to váš nejlepší výkon ve Spartě?

„Asi jo. Měl jsem dost zákroků, vyhráli jsme a cítil jsem se docela dobře, takže se s tím dá souhlasit.“

Všiml jste si, že fanoušci vyvolávali i vaše jméno?

„Slyšel jsem je a jsem za to rád. Na druhou stranu na hřišti to nejde moc vnímat, respektive se snažím to neposlouchat a soustředit se na zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 4. Kozák, 31. Kanga, 52. M. Hašek, 71. Semih Kaya Hosté: Sestavy Domácí: Heča – Sáček (80. Juliš), Semih Kaya, Lischka, M. Frýdek (C) – Moberg Karlsson (62. Vindheim), Trávník, Kanga, M. Hašek, Hložek – Kozák (72. Tetteh). Hosté: P. Le Giang – Hůlka, Krch, Pokorný – Bartek, Jindřišek (C), Vaníček, Podaný (62. Ugwu) – M. Havel, Keita (69. Nečas), Vodháněl (78. Záviška). Náhradníci Domácí: Nita, Krejčí, Tetteh, Juliš, Vindheim, Hanousek, Hancko Hosté: Valeš, Schumacher, Nečas, Rada, Köstl, Ugwu, Záviška Karty Domácí: Trávník Hosté: Jindřišek Rozhodčí Proske – Kotík, Vaňkát Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 12 157 diváků

Sparta - Bohemians: Do centru Frýdka vložil nohu Kozák a překonal Le Gianga, 1:0

Sparta - Bohemians: Hložek připravil gól pro Kangu, který neomylně zavěsil k tyči, 2:0

Sparta - Bohemians: Kaya zválcoval Jindřiška a nemilosrdně po rohu překonal Le Gianga, 4:0

Sparta - Bohemians: Martin Hašek úchvatnou ranou pověsil míč pod břevno, 3:0

Sparta - Bohemians: Hložek vylepšil pozici pro Haška, toho vychytal Le Giang

Sparta - Bohemians: Havla v obrovské gólovce vychytal Heča!