Plzeň - Slavia | Experti před šlágrem: Viktoria má dobrou šanci, hosty oslabila Barcelona | iSport.cz

Otázky pro experty deníku Sport:

1. Znamenalo by vítězství Slavie v Plzni rozhodující krok k titulu?

2. Kdo bude mít navrch v soubojích mezi Michaelem Krmenčíkem a Davidem Hovorkou?

3. Jak to dopadne?

Miroslav Koubek

extrenér Plzně či Slavie, expert deníku Sport

1. Liga bude ještě dlouhá

„To nemůže nikdo říct. Náskok Slavie by byl devět bodů: stejné to bylo i v minulé sezoně a nakonec z toho byl boj do posledního kola. Liga bude ještě dlouhá, včetně květnové nadstavby. Pokud by ale slávisté vyhráli, byl by to pro ně významný počin na cestě za obhajobou. Plzeň je jistě pod výsledkovým tlakem: když s ambicemi hrát o titul něco doháním, je to pokaždé nevýhodné. Viktoria musí zabrat, Slavia je v lepší pozici. Pokud zápas nezvládne, nic extra se jí nestane.“

2. Bude to bitva kolektivů

„Krmenčík vs. Hovorka? Takhle se na to nedívám, bude to souboj kolektivů. Dobře si vzpomínám na únorové utkání Plzně se Slavií (2:0). Slávisté byli těsně po Evropské lize s Genkem, a prohráli. Byli vyčichlí, ustoupili od týmového pojetí náročného fotbalu. Zápas tedy nebude o jednotlivcích, ale o týmu. A taky o tom, jak se Slavia vyrovná s úbytkem sil po středeční porážce s Barcelonou. Na jaře hrála s Genkem ve čtvrtek, nyní má o den víc odpočinku. To je jistě zajímavé.“

3. Plzeň má dobrou šanci

„Viktoria je v dobrém rozpoložení: povedl se jí zápas s Baníkem, má solidní formu. Oproti Slavii prožila celistvý přípravný blok, tréninkový proces před důležitým utkáním měla ideální. Kouč Vrba udělal zátěž, nácviky, taktiku… Zato Slavia po Barceloně? Ještě v pátek byli hráči v únavě, v sobotu si řeknou, jak budou hrát a jdou do zápasu. I proto se domnívám, že to Slavia bude mít velice těžké. A znovu: pokud ustoupí od svého fotbalu, nemá nárok. Plzeň má prostě dobrou šanci.“

RENTGEN: Šlágr rozhodnou standardky. V čem ještě Plzeň může Slavii ohrozit?

Ivan Kopecký

bývalý trenér, expert deníku Sport

1. Může být hotovo

„Troufám si říct, že pokud Slavia tenhle osudový zápas vyhraje, bude už skoro hotovo. Kdyby po čtrnáctém kole měla na prvním místě devítibodový náskok, byla by to velká pomoc při tažení za titulem. Pokud ale slávisté padnou, bude na špici znovu o co hrát. Plzeň má před šlágrem obrovskou motivaci: bude čelit týmu, který v týdnu málem obral o body jednu z nejslavnějších fotbalových značek. O slávistickou ligovou sérii bez porážky nepůjde, ve hře bude v Plzni mnohem víc.“

2. Krmenčík se nadře

„Vsadil bych spíš na slávistické stopery, kteří jsou společně mimořádně pevní. Po letním odchodu tandemu Ngadeu & Deli jsem Hovorkovi s Kúdelou moc nevěřil, ale rychle mě přesvědčili o svých kvalitách. Jejich obrovskou výhodou je, že mají před sebou ještě dříče Součka. Krmenčík bude muset jít až na dřeň, aby byl schopný vyhrávat souboje a udržet míč. Hovorka je nevšední bojovník plný síly – a pokud tenhle zápas ustojí v hlavě, bude s ním mít nejen Krmenčík velké problémy.“

3. Slávisty oslabila Barcelona

„Slavii podle mě nepomůže, že má v tomto týdnu dva vrcholy. Ve středu se proti Barceloně všichni slávisté vyždímali na maximum, což je před Plzní jejich nevýhoda. Částečně se to dá řešit změnami v sestavě, vsadil bych na kombinačně silného záložníka Hušbauera či zkušeného útočníka Škodu, jenž může pomoct při standardkách. Přesto mi to víc vychází na Plzeň, která si nemůže dovolit, aby její ztráta na Slavii narostla. Viktorii se navíc doma daří, je tam schopná udolat kohokoliv.“

Jan Koller

bývalý reprezentant, expert deníku Sport

1. Devět bodů nestačí

„Jsem přesvědčený, že i kdyby Slavia vyhrála a odskočila Plzni na devět bodů, o titulu by ještě nebylo definitivně rozhodnuto. Jen do konce základní části by zbývalo ještě šestnáct kol a k tomu si přičtěte našlapaný slávistický program s Ligou mistrů. Právě současná situace v tabulce musí být pro Plzeň obrovskou motivací: pokud by stáhla ztrátu na pouhé tři body, všechno by zase bylo otevřené. Upřímně, vítězství Viktorie by bylo velkým občerstvením pro atraktivitu celé ligy.“

2. Pozor i na Kopice!

„Předně: souboje Krmenčíka s těžko prostupnou slávistickou obranou mohou být klíčem k celému zápasu. Hovorka si do Plzně veze neskutečnou formu, kterou potvrdil v bitvě s Barcelonou, a po Krmenčíkovi s kumpány tvrdě půjde. Plzeňský útočník to bude mít hodně složité, na druhou stranu ho může povzbudit série tří branek v posledních čtyřech zápasech. Pro Slavii ovšem nebude jediným nebezpečím, červenobílí musí pokrýt i třeba pětigólového záložníka Kopice.“

3. Plzeň má výhodu

„Favorizuju spíš Plzeň. Slavia měla po fyzicky náročném zápase s Barcelonou jen tři dny volna, což by před další důležitou partií nemuselo stačit. Plzni může pomoct i domácí prostředí, z dosavadních sedmi ligových zápasů ve Štruncových sadech prohrála jediný. Slavia se nepotřebuje nikam hnát, nečekám žádnou ofenzivní smršť. Plzeň bude muset být aktivnější a slávisty by mohla zaskočit jejich vlastními zbraněmi: vysokým presinkem, agresivitou a maximálním nasazením.“