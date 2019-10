Dva góly? Můj rekord, vzpomněl jsem si na Břečku, smál se stoper Jemelka | iSport.cz

Ale své dva góly berete, ne?

„Za ně jsem rád, ale zase jsme dva dostali. I s minulým zápasem je to celkově pět gólů, takže z tohoto pohledu spokojený nejsem."

V úvodu jste byli pod velkým tlakem, že?

„Nechtěli jsme to, věděli jsme, že Baník má krutý začátek a všechny tady rozválcuje. Dali jsme gól, ale stejně jako proti Budějovicím jsme si nechali dát zase gól z brejku. Ale myslím si, že ve druhém poločase jsme Baník docela zavřeli a zaslouženě vyrovnali. A pomohli jsme si standardkami.“

Evidentně bylo bezpečnější hrát na soupeřově půlce...

„Určitě. Když jsme na jeho půlce a neztratíme lehce balon a nejdou do brejku, tak si vytvoříme tlak, oni se dostanou trochu pod deku a pak z toho pramení tyhle góly.“

Jak jste se přimotal k tomu prvnímu?

„Volal jsem, ať mi to dají na zadní, naštěstí se to vykulilo a dorazil jsem to. Někdo to tam dával, ale asi ne cíleně. Byla to spíše náhoda.“

A druhý?

„Myslel jsem si, že tam bude Lašty (Jan Laštůvka) dříve, ale naštěstí jsem to trefil a nenarazil jsem do tyčky. Hned jsme si s Benym (Benešem) říkali, že jsem jako Břečka. Jsme rád, že jsem pomohl týmu. V závěru to byla velká euforie a super pocit. Dva góly jsem nikdy nedal, je to můj rekord. Ale s masérem Kamilem jsme byli domluveni, on mi ty góly předpověděl, takže k němu teď musím chodit na masáž častěji. (úsměv) Body se odsud vozí těžko, takže po tom vývoji ho bereme.“

Trenér volal po důrazu, po agresivitě. Bylo to tam?

„Na začátku moc ne, ten nám nevyšel. Když tam cinkaly ty tyčky a lítaly centry, tak se mi trochu motala hlava. Nevěděl jsem, kam se to odrazí. Potom jsme přidali, ale myslím si, že Baník udělal chybu, že zalezl. Kdyby zůstal u toho stylu hry, který hrají, tak bychom to měli těžké. Tím, že zalezli, nám to usnadnili a mohli jsme vyrovnat.“

Pět změn v sestavě, bylo to znát?

„Chtěli jsme zpevnit střed, hráli jsme na dvě šestky. Myslím si, že nám to pomohlo, že jsme byli kompaktnější, ale musíme se vyvarovat těch ztrát, přerušovat brejky. Šlo vidět, že i náhradníci, kteří teď dlouho nehráli a nastoupili, třeba Keba (Milan Kerbr), si s tím poradili dobře.“

Takže domácí propadák s Budějovicemi je odčiněn?

„Je to jenom bod a nic moc to neřeší, ale jsem rád, že jsme tady neprohráli a můžeme se soustředit na domácí zápas.“