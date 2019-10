Plzeň - Slavia: Vrba: Devět bodů je strašně moc. Ale kdo ví, co se Slavií bude v zimě | iSport.cz

Co rozhodlo o vaší prohře? Větší efektivita Slavie?

„Zpočátku utkání jsme měli dvě tři situace, kdy jsme z pokutového území nedokázali přesně trefit, ať už to byl Kayamba nebo Hloušek. Mohli jsme jít do vedení, ale bohužel se nám to nepodařilo. Pak se hra vyrovnala a v závěru poločasu jsme po důrazných soubojích dostali gól. Ve druhém poločase byla hra vyrovnaná, pět minut před koncem jsme měli stoprocentní příležitost, kterou neproměnil Brabec. To jsou situace, které v takových zápasech rozhodují, samozřejmě mě to mrzí.“

Kvůli čemu musel střídat Radim Řezník, kterého nahradil Ondřej Mihálik, a ovlivnilo to výrazně váš herní plán?

„Máme tři nebo čtyři zraněné hráče, z nichž by někteří určitě zasáhli do utkání. Když pak dojde k dalšímu zranění, nemáme tolik krajních obránců, kolik bychom asi mohli mít, to bychom to asi řešili jinak. Takhle nám to v dané chvíli přišlo z hlediska ofenzivy jako nejlepší řešení. Každý zásah do sestavy je samozřejmě složitý a v takových zápasech to výkon ovlivňuje. Já se na to ale nechci vymlouvat. Absence má každé mužstvo.“

Nemrzí vás, že jste těch šancí neměli víc? Zvlášť Joel Kayamba na pravé straně nevyřešil některé situace dobře.

„Určitě nás mrzí, že si vytvoříme dvě tři stoprocentní příležitosti, a v úvodní části utkání z nich ani netrefíme bránu, což je problém.“

Slavia vám odskočila na devět bodů. Jak těžké ji bude dohánět?

„Určitě hodně. Slavia žije momentálně v euforii, nejen že vládne v lize, hraje i v Champions League, kde zažívá zápasy, které jsou pro celou zemi mimořádné. Mají určitě víc sebevědomí, jsou na vítězné vlně. Samozřejmě jsme chtěli to trošku přetnout, ale bohužel se nám to nepodařilo. Devět bodů je strašně moc, to všichni víme. (povzdechne si) Na druhou stranu jedenadvacet kol je taky moc a kdo ví, co se stane se Slavií v zimě, třeba jí odejdou dva tři hráči. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 45+5. Hušbauer Sestavy Domácí: A. Hruška – Limberský, Brabec (C), Hejda, Řezník (31. Mihálik) – Procházka, Kalvach – Hloušek, Hořava (60. Chorý), Kayamba – Krmenčík (79. Beauguel). Hosté: O. Kolář – Bořil, Hovorka (61. Frydrych), Kúdela, Coufal – T. Souček (C) – Olayinka, Hušbauer (66. Traoré), Stanciu, Ševčík – Tecl (83. Milan Škoda). Náhradníci Domácí: Kozáčik, Hubník, Pernica, Janošek, Mihálik, Beauguel, Chorý Hosté: Kovář, Frydrych, Provod, Masopust, Traoré, Škoda, Van Buren Karty Domácí: Kayamba, Procházka, Limberský, Chorý Hosté: Olayinka, Ševčík, Hovorka, Frydrych, Traoré, Tripišovský Rozhodčí Pavel Franěk – Jiří Kříž, Milan Flimmel Stadion Doosan Arena, Plzeň

