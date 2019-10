Plzeň - Slavia: Brabec: Šance nás mrzí. Snad týmy proti Slavii začnou proměňovat penalty | iSport.cz

Co rozhodlo pro Slavii?

„Prohráli jsme 0:1, nedali jsme gól a oni jo.“

Litujete, že vaše šance v závěru neskončila gólem?

„Mrzí mě to hodně, mohl to být vyrovnávací gól, je to velká škoda. Dostal jsem balon od Kayambiče, z voleje jsem střílel na bránu. Bohužel někdo tam dal nohu (stoper Frydrych) a vykopl to.“

Ovlivnilo utkání brzké střídání Radima Řezníka?

„Takhle spekulovat nechci. Popasovali jsme se s tím, byli jsme dál aktivní. Škoda těch šancí, které jsme neproměnili.“

Jak došlo k tomu jedinému inkasovanému gólu?

„Suk (Tomáš Souček) hlavičkoval do Hrušáka (gólman Aleš Hruška), od něj se to odrazilo, chtěl jsem to urvat, ale Hrušák tam skočil, měl míč na rukách. Já jsem to pak nějak vykopl, skákalo to tam, bohužel Hušby (Josef Hušbauer) byl nejrychlejší.“

Začali jste dobře a Slavii hodně napadali. Mrzí vás, že z úvodního tlaku nepadla branka?

„Tohle je nějaká síla, kterou máme doma. Podařilo se nám to s Ostravou, teď i se Slavií. Ale nepodařilo se nám, aby ten tlak vyústil v gól. Možná i to rozhodlo, že po šancích, které jsme měli, jsme nevedli 1:0 my.“

Projevily se na vaší hře absence, když vám chybí zranění Kopic, Čermák, Kovařík a ze zápasu odstoupil Řezník?

„Máte pravdu, je škoda, že tihle hráči nebyli. Na druhou stranu máme široký kádr, všichni, co dostali šanci, ať už po střídání nebo od začátku, předvedli dobrý výkon, který bohužel nevyústil ve vítězství.“

Bude těžké dohnat Slavii, když zvýšila náskok v čele ligy na devět bodů?

„Neuhráli jsme si to bohužel sami, musíme doufat, že týmy proti Slavii třeba začnou dávat penalty v posledních minutách a že poztrácí jinde. Pokračujeme dál s tím, že se musíme soustředit sami na sebe, abychom si my uhráli následující utkání. To je jediná cesta.“

