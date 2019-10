Plzeň - Slavia: Trpišovský o výhře i únavě Slavie: Hovorka a Souček jeli do nemocnice | iSport.cz

Jak je na tom David Hovorka, který musel střídat?

„David, stejně jako Tomáš Souček, jeli do nemocnice na rezonanci. U Hovorky jde o koleno, které si poranil v souboji. Zvrtla se mu noha. Chvíli to zkoušel, ale nakonec jsme nechtěli, aby pokračoval. Snad zůstane u toho, že je to jen podvrknuté a nebude tam mechanické poškození.“

A co trápí Tomáše Součka?

„Také cítil po souboji v prvním poločase bolest v koleni. Hodně jsme to konzultovali o přestávce. Jít o jiný zápas, tak šel dolů. Se třetím střídáním jsme hodně váhali, abychom třeba případně nedohrávali v deseti. Byli tam i další hráči, kteří to dohrávali na morál, třeba jako Peter Olayinka. Nic vážného to ale snad u Tomáše Součka nebude.“

Co pro vás znamená náskok devět bodů v čele tabulky?

„Je to příjemné vést po čtrnácti kolech takových způsobem. Dobrý start do ligy. Na druhou stranu je před námi ještě ohromné množství zápasů – víc než je těch odehraných. A podle mého názoru Plzeň ztrácet nebude. Řekl bych, že poslední dobou se hodně zlepšili, ustálili sestavu a jejich výkony jsou velice dobré. Pro nás je to ale samozřejmě dobrá situace. Zvlášť, když bojujeme i v Evropě, máme za sebou úspěšně zvládnuté zápasy na Spartě i teď v Plzni. Ale opakuji, jde jen o vstup do ligy. Viktoria má fantastického trenéra a dobré hráče. Určitě nás ještě hodně potrápí.“

Nicméně Pavel Vrba říkal, že vaše komfortní vedení půjde jen těžko umazat. Je to teď čistě jen o Slavii?

„To si nemyslím, je to i o nich. Náskok teď vypadá dobře, ale stačí nějaké zranění, může pak vzniknout černá série. Plzeň před třemi lety vedla ligu o čtrnáct bodů a nakonec málem o náskok přišli. Věcí, které mohou vše ovlivnit, bude víc. Může dojít třeba i k personálním změnám.“

Co byste řekl k samotnému utkání?

„My jsme do zápasu nevstoupili dobře. Plzeň byla přibližně patnáct minut výrazně lepší, ztráceli jsme míče. Domácí měli lepší pohyb, napadali nás dobře, nedostali jsme se pořádně na balon. Viktoria měla nebezpečné situace. Po této fázi jsme se trochu zlepšili, začali jsme hru kontrolovat. Ke konci poločasu přišly naše nebezpečné situace. Bylo to podobně jako na jaře, akorát v opačném gardu. Gól na konci poločasu nám hodně pomohl.“

Byl jste překvapený, jakým způsobem vás Plzeň dokázala v úvodu presovat?

„Malinko jsme s tím počítali. I loni tomu tak bylo. Vždy to po utkáních v evropských pohárech trvá, než se hráči dostanou do tempa. Po tom vytížení v týdnu se to srovná až třeba v 25. minutě zápasu.“

A co druhá pětačtyřicetiminutovka?

To se to změnilo v bitvu, na hřišti bylo hodně soubojů. Šlo o to, zda se necháme zatlačit, či ne. Hodně nám pomohl Ibrahim Traoré i Michal Frydrych, kteří nám tým zvýšili a dokázali podržet míč. Uhráli jsme to na vůli. Plzeň hrála – jako doma vždy – skvěle. Sportovní štěstí, které jsme neměli v minulých zápasech, se trochu přiklonilo na naši stranu. Ale myslím si, že jsme si to za nasazení zasloužili.“

Co jste říkal hráčům před vstupem do druhého poločasu?

„Chtěli jsme se hodně držet na míči, abychom nebyli pod tlakem, která by obnášel standardky. Z těch jsou hodně nebezpeční, zvlášť když nad námi měli výškovou převahu. Snažili jsem se tedy držet míč, ale to se nám napřed moc nepodařilo, takže těžiště hry bylo na naší polovině. Trochu jsme byli přišpendlení k našemu vápnu. Kluci vzadu to ve finále zvládli skvěle. V prvním poločase jsme měli problém s Kayambou, ale pak se to zlepšilo. Pomohl nám i Ondra Kolář v bráně a jeho hra nohami. Dokázal dostat ideálním způsobem míč za presující hráče.“

V Plzni Slavia nevyhrála před tímto duelem šest let. Řešili jste to před zápasem výraznějším způsobem?

„Je to pravda. A jako trenér jsem tady nezískal ani bod. Během přípravy na zápas jsme změnili vše, co se dalo. V souvislosti se středečním zápasem s Barcelonou jsme probírali, kdo bude moct nastoupit a jaké je u konkrétních hráčů rozpoložení. Hlavně jsme chtěli, aby to bylo o našem výkonu. Nechtěli jsme, aby se stalo to, na co došlo v prvních deseti minutách, kdy jsme byli vláční. Plzeň si doma strašně věří, je to na ní vidět. Tyto zápasy jsou vždy o prvním gólu. Tým, který je ve vedení, už to většinou dohraje.“

V průběhu zápasu jste dostal jste žlutou kartu. Za co byla?

„Doufám, že mi to zpětně odmažou, protože to bylo za kopnutí míče do hřiště. Ovšem neposlal jsem ho tam já. Možná to bylo za protesty. Možná kombinace obojího. Byla to pro mě druhá karta, takže si musím dávat bacha. Ovšem Pavel Hoftych teď seděl za čtyři žluté a Liberec vyhrál v Boleslavi. Možná je to nějaký recept (úsměv).“

