Zlínský Mašek si přetrhl vaz a má po sezoně. Vyskočilo mu koleno, popsal Grygera | iSport.cz

Někdejší velký talent naskočil do třinácti utkání, vstřelil dvě branky a vesměs patřil do základní sestavy zlínského týmu. Další starty však v tomto ročníku nejspíš nepřidá. Možná stihne úplný závěr soutěže, to už ale nebude ve Zlíně.

Pro klub je to další morová rána, aktuálně napočítá jedenáct zraněných či doléčujících se hráčů užšího kádru! Jeden z nich, obránce Lukáš Vraštil, přišel už v létě o celou sezonu. Posila z Brna si v přípravě přivodila podobný úraz jako Mašek.

Ve středečním pohárovém duelu v Mladé Boleslavi (1:3) dostali v obraně šanci dorostenci Cedidla s Kolářem, v bráně byl při Dostálově absenci Šiška. „Zvládli to velmi dobře,“ pochválil je Grygera. Minimálně jeden z nich se objeví v sestavě i v pondělí proti Plzni. Mašek u toho určitě nebude.