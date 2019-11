Buchta slavil jako Hovorka. To si pak sežeru, smál se stoper Zlína | iSport.cz

Zasáhl jste na poslední chvíli. I v prvním poločase jste vykopávali balon z brankové čáry. To bylo štěstí, co?

„Myslím, že jsme měli štěstí ve více momentech. Hlavním důvodem remízy je podle mě brankář Matej Rakovan, který podal fantastický výkon. Na konci se k nám štěstí přiklonilo, šli jsme mu naproti. Troufnu si říct, že je remíza spravedlivá.“

V poslední desetiminutovce jste se dopředu rozjeli. Co vás tak nakoplo?

„Bylo to tím, že jsme dali gól. Branek dáváme strašně málo. Wagy (Tomáš Wágner) nám vlil krev do žil. Našli jsme síly, o kterých jsme ani nevěděli, že je máme. Doma dokážeme hrát s každým. Hráli jsme dobře se Slavií, s Boleslaví, s Jabloncem. Ale vždycky jsme dostali nějakou šmrdlu a nedokázali jsme na to zareagovat.“

Mrzí vás, že jste nakonec nevyhráli? Wágner šel v 92. minutě sám na bránu a trefil břevno.

„Mrzí…Tlačil jsem to tam, ale buďme rádi za remízu. V naší situaci je každý bod dobrý.“

Vedle vás opět nastoupil sedmnáctiletý Martin Cedidla a vedl si velmi dobře. Co vy na to?

„Není to první zápas, který zvládl výborně. Každým zápasem roste. Hlavně si nechá říct a poradit. Tyhle výkony jsou odměna za jeho práci. Zranilo se nám hodně stoperů, ale Ceďa tam alternuje velice dobře. Troufnu si říct, že už ani nealternuje. Je to normální hráč základní sestavy. Uvidíme, koho tam nacpeme příště. Jiras (Petr Jiráček) má čtyři žluté, Pepa Hnaníček dostal červenou.“

Nebylo na konci ze strany vašeho týmu na hřišti až moc negativních emocí směrem k rozhodčímu Pechancovi?

„Některé výroky mi přišly zvláštní. Třeba červená pro Pepu Hnaníčka. Předtím tam byl faul…Asi mi to nepřísluší komentovat.“

Jaké byly souboje s reprezentantem Michaelem Krmenčíkem?

„Tvrdé. Je to dobrý hráč. S ním to vždycky bolí. Ale osobně z toho mám dobrý pocit.“

Lepší se Zlín pod novým koučem Janem Kameníkem?

„Myslím, že jo. Hlavně jsme začali víc jezdit po zadku. Jsme víc hladoví, jdeme si za tím a věřím, že si nás vítězství najde. Chceme se dostat do střední skupiny a neplácat se tam, kde jsme teď. Doufám, že už nás smůla se zraněními opouští.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 79. Wágner Hosté: 72. Krmenčík Sestavy Domácí: Rakovan – Cedidla, P. Buchta, Hnaníček – Matejov, Podio, Jiráček (C), Bartošák – Fantiš (88. Čanturišvili), Poznar (83. Janetzký) – Wágner (90+2. Železník). Hosté: A. Hruška – Řezník, Hejda, Brabec (C), Limberský – Kalvach, Procházka – Kayamba, Hořava (84. Beauguel), Hloušek – Krmenčík. Náhradníci Domácí: Šiška, Giorgadze, Čanturišvili, Janetzký, Kolář, Nečas, Železník Hosté: Kozáčik, Beauguel, Herc, Hubník, Janošek, Mihálik, Pernica Karty Domácí: Hnaníček, Jiráček, Matejov, Wágner, Hnaníček Hosté: Brabec Rozhodčí Pechanec – Moláček, Blažej Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 3742 diváků

