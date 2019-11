Navrátil ke ztrátám Plzně: O kondici to není. Třeba mají nůž na krku | iSport.cz

Ztráta jedenácti bodů na první Slavii v polovině základní části posouvá mistrovské ambice Viktorie už spíš do oblasti teorie. Jakub Navrátil nicméně svůj bývalý klub neodepisuje.

„Slavia má dobře nakročeno, to nikdo nezpochybňuje. Ale slavit ještě nemůžou. Plzeň to určitě nezabalí s tím, že bude jen bránit druhé místo,“ míní opora třetiligového Táborska.

Plzeň ve Zlíně vedla 1:0, přesto nedokázala zápas dovést do vítězného konce, což ji dřív zdobilo. O čem to svědčí?

„Je to chyba a ukazuje to jejich momentální stav. Nejsou v takové top formě, v jaké byli v předešlých letech. Kádr prochází určitými změnami, vývojem, asi to odpovídá tomu, jak na tom teď jsou. Nicméně stávat týmu úrovně Plzně by se to nemělo.“

Zlín pustila Viktoria do čtyř vyložených šancí, předtím inkasovala tři góly v poháru na hřišti třetiligového Chlumce. Svědčí to o tom, že ji tlačí bota v defenzivě?

„Pohárový zápas je něco úplně jiného. Přijedete do menšího města, přijdou tam čtyři tisíce diváků, všichni jsou natěšení. Vy do toho vstoupíte, že musíte, lážo-plážo, je to specifické. Ale dopadlo to pro Plzeň dobře. Kdyby kluci hráli hned od začátku na sto procent, nestalo by se to. S výkony v lize bych to vůbec nedával do souvislosti.“

Nicméně v Chlumci, stejně jako teď ve Zlíně, inkasovala Plzeň v závěru utkání. Může to být problém kondice?

„Musel bych vidět, jak trénují, ale nemyslím si to.“

A když hráče Viktorie sledujete v zápasech, jaký z nich máte po běžecké stránce pocit?

„Mně by utekli. (směje se) Problém v kondici u nich fakt nevidím, vůbec.