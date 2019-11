Šmicer: Slavia se dotkla svého stropu. Souček by v Anglii stál miliardu | iSport.cz

Po losu Ligy mistrů si prsty po mapě maloval, kam všude Slavia zavítá. Camp Nou, San Siro a Signal Iduna Park. Krásné výlety, ale po fotbalové stránce…Skupina smrti. Dnes se Vladimír Šmicer nestačí divit. Sešívaní uhráli senzační remízu na Barceloně (0:0) a po čtyřech kolech živí naději na postup do osmifinále Champions League. „Když porazí Inter a Barca doma Dortmund, pak… Ježíšmarja. To už děj se vůle boží,“ směje se v rozhovoru pro iSport premium vítěz milionářské soutěže z roku 2005 při představě nad tím, že „červenobílí“ mají reálnou šanci hrát Ligu mistrů i na jaře.

Rok a půl se nestalo, aby Messi a spol. na Camp Nou hostujícímu celku nevstřelili gól. Body tu ztratili naposledy v únoru s Realem Madrid. Minulost. Po úterní remíze 0:0 na Pyrenejském poloostrově velebí českého mistra, který dokázal s tím španělským sehrát vyrovnanou partii.

To se vám, jako bývalému hráči Slavie a nyní vášnivému fanouškovi, poslouchá hezky, že?

„Když jedete na Barcelonu, určitá nejistota musí panovat. Slavia s ní sice odehrála dobré utkání doma, povedlo se jí i to na Interu, ale pořád to je „ta Barcelona“. Kluci to však zvládli skvěle. Ukázali, že se s ní mohou měřit. Nepanikařili, hráli svůj fotbal, při zisku balonu chtěli být nebezpeční. Že to nevyšlo a nepadl gól, to už je pro mě vedlejší. Každý uznal, že jejich výkon byl výborný. Vždyť pro většinu týmů z Evropy je skvělé, když na Camp Nou neprohrají.“

Narazila Slavia na svůj strop, nebo bude moct příště Barcelonu i porazit?

„Dobrá otázka… Připadá mi, že tohle je maximum, co v Champions League předvádí. Ani ve snu bych nečekal víc. Překvapili mě, jak si v takové skupině vedou. Po losu jsem si říkal, že se sice podíváme na krásné stadiony, ale fotbalově to bude ohromně těžké. A nyní jsem překvapený, jak to zvládají. Jediné co v každém zápase chybí, je vstřelený gól, jinak není co vytknout.“

Navíc se na ní nese chvála i za hranicemi.

„Odehrát dobře čtyři zápasy v Lize mistrů proti silným týmům, to už není náhoda. Může se stát, že se povede jeden, dva, ale čtyři? Klobouk dolů. Po každém utkání byly na slávistickou hru pozitivní ohlasy. Ať už od trenéra soupeře, hráčů či zahraničních médií. Je vidět, že Slavia má obrovskou kvalitu. Další věc je, že není sranda zvládat hrát českou ligu a těžké zápasy v Evropě. Je to ohromně náročné. Nepamatuji si, aby nějaký klub zvládal takhle dobře skloubit tuzemskou ligu a evropské poháry.“

Co myslíte, postoupí Slavia ze skupiny do jarní fáze Ligy mistrů?

„Evropská liga je asi reálnější. Za to, jak prezentují český fotbal, jim přeju,