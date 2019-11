Kondiční trenér Sparty o Kadlecovi a návratu: Snad nám příroda pomůže | iSport.cz

Dělá možné i nemožné, aby Václavu Kadlecovi pomohl. Společně s kolegy z realizačního týmu Sparty je kondiční trenér Letenských Tomáš Malý mužem, v jehož rukou do velké míry leží osud a další vývoj kariéry někdejšího obrovského talentu českého fotbalu. Uznávaný odborník si to uvědomuje, k práci s Kadlecem, jenž se zotavuje z letní transplantace kolenní chrupavky, přistupuje s nejvyšší možnou pečlivostí. „Musíme být trpěliví a doufat, že nám Vaškovo tělo a příroda pomohou,“ říká Malý v rozhovoru pro iSport.cz.

V jakém zdravotním stavu se Václav Kadlec momentálně nachází?

„Je to běh na dlouhou trať. Cíl je jasný, chceme Vaška vrátit do tréninku. Pokud bude tělo dobře reagovat, můžeme postupně zvyšovat zátěž a dostat ho zpátky do zápasů. Teď se připravuje individuálně, transplantace chrupavky představuje velký zásah do těla.“

Můžete přiblížit současný Kadlecův program?

„V téhle době využíváme i zázemí mimo Spartu. Vašek chodí na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, má tam k dispozici antigravitační běhátko. Už absolvoval sedmnáct jednotek. Zatím běhá lineárně, jeho koleno zvládne osmdesát procent běžného zatížení tělesné váhy. Důležitá je tolerance segmentu chrupavky. Zatížení postupně zvyšujeme, ale musíme být všichni trpěliví.“

Při takhle těžkém zranění je třeba konat uvážlivě, že?

„Přesně tak. Vašek ví, že ta cesta bude dlouhá. Všechno musíme konzultovat s lékaři a fyzioterapeuty, Vašek mimo jiné spolupracuje i s fyzioterapeutem národního týmu Martinem Janouškem. Snažíme se dostat ucelený balík informací, aby to co nejlépe fungovalo.“

Dokážete odhadnout, kdy by se Kadlec mohl vrátit na hřiště?

„Nemáme to přesně narýsované, to se ani nedá. Počítáme, že bychom začátkem jara zkusili změny směru, náběhové a akcelerační věci. Pokud bude odezva těla dobrá, můžeme to posouvat dál.“

Úplně ve svých rukou to ale nemáte...

„Ne, potřebujeme, aby nám Vaškovo tělo a příroda pomohly. Všichni na Spartě bychom si přáli, aby koleno vydrželo a on nám pomohl na hřišti. V tuhle chvíli ale nemůže nikdo ze sta procent predikovat, co se stane. Není moc fotbalistů, kteří by po takovém zásahu do kolena zvládali profesionální kariéru. Já věřím, že budeme úspěšní.“

Jak bojovat s otokem kolena, který hráče v minulosti trápil při každém větším zatížení?

„Otok byla informace těla. Je velký rozdíl, když jdete do herního kontaktu. Mění se zatížení kolena i specifika pohybu, svou roli hraje i faktor únavy. Koleno pak může reagovat tak, jak si sami nepředstavujete. Když se Vašek připravuje individuálně, tak je všechno v kontrolovaných podmínkách. Snad to dobře dopadne.“

Pro vás je tahle mise tak trochu i osobní záležitostí, že?

„Jasně, s Vaškem se znám dlouho, náš vztah je kromě pracovní roviny i v té osobní. Strašně moc bych ho chtěl vidět na hřišti. Je výhoda, že se známe takhle dobře. Dokážeme pocitově vyčíst některé situace. Kdy je zátěže moc, kdy málo. S hráči musíte neustále komunikovat. Někdy je den, kdy potřebuje podpořit, jindy má zase pocit, že zvládne všechno a je potřeba ho brzdit. Vašek vyspěl, je to zkušenější hráč. Ví, že nemusí sám sobě něco dokazovat hned zítra. Máme jasný plán, kam by to do budoucna mělo směřovat.“

Dá se říct, že je tohle nejsložitější případ, s jakým jste se v profesní kariéře zatím setkal?

„Je to hodně specifická věc. Poraněné křížové vazy a menisky se bohužel ve fotbale vyskytují běžně, transplantace chrupavky je ale poměrně vzácná věc. O to víc jsme museli všechno konzultovat, promyslet a důkladně zvážit. Ve Spartě máme třicet bodů, které je třeba splnit před návratem hráče do tréninku s prvním týmem. Tohle je pro nás nové, ale svým způsobem to považujeme za velkou výzvu, profesně nás to obohacuje. Vaškovo koleno je opotřebované, projevuje se faktor amortizace. Vašek ho musí posílit, ale ne příliš osvalit. Potřebujeme tento segment hlavně zpevnit. A doufat, že to vydrží. Snad bude mít tohle všechno dobrý konec.“

