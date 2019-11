Matouš Trmal: talent má průměr nul lepší než Čech, potřebuje přibrat | iSport.cz

V říjnu mu bylo jednadvacet let a chytá pravidelně v nejvyšší soutěži. Už to je ve FORTUNA:LIZE naprosto výjimečné. A když sbíráte nuly podobným tempem jako ve stejném věku Petr Čech, první odlesky slávy vás nemůžou minout. V průměru čistých kont na zápas je Matouš Trmal ze Slovácka dokonce lepší než brankářská legenda. „Tohle slyším poprvé. Potěší to, Petr Čech byl odmalička můj nejoblíbenější gólman,“ přiznává hubený odchovanec Tasovic. V článku pro iSport Premium najdete i srovnání mladého gólmana s ostatními nejlepšími brankáři ligové historie i současnosti.