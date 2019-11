Naštvaný Straka: To tam chrápou? Je čas, aby frajeři ukázali koule! | iSport.cz

Byl naštvaný. Trenéra Františka Straku další kolaps Karviné zklamal. Na hřišti ostravského Baníku jeho tým v 16. kole FORTUNA:LIGY prohrál 0:3 a všechny branky dostal ze standardních situací. „Nechápu to,“ štvalo Straku. „To tam chrápou? Nebo jsou ještě uražení? Někdo tam jen máchá rukama a dává najevo, že za to nemůže... Bylo by dobrý, aby frajeři ukázali, že mají koule.“

V průběhu zápasu zahodil kabát, tak se František Straka rozohnil. Není divu. Jeho tým prohrál pátý zápas v řadě. Skóre z těchto duelů má 0:13! Co naplat, že Karvinští ze hry Baníku nedovolili prakticky jedinou nebezpečnější situaci, když pak třikrát zaspali při standardních situacích.

„To je furt dokola, hovoříme o tom každý týden,“ kroutil hlavou Straka. „Sám to nechápu, protože víme, že Baník má kvalitní hráče. Ale my se poražíme pořád sami. Věnujeme se tomu, cvičíme to, ale pak to přijde a je křeč. Nejede hlava, přijdou zbytečné chyby... Těžko se mi to komentuje.“

Po prohrách na Spartě (0:4), se Slováckem (0:2), v Budějovicích (0:3) a s Jabloncem (0:1) měl Strakův tým v Ostravě jasný plán. Držet nulu a trpělivě čekat na brejkovou příležitost. „Čím déle bychom nulu drželi, tím větší šanci na úspěch bychom měli,“ plánoval kouč. „Důraz jsme kladli na to, abychom hráli zodpovědně vzadu. Ale je to furt jedno a to samé. Co my produkujeme při standardních situacích? Jakákoliv situace smrdí. Už nevím, co k tomu mám říct.“

Karviná spadla do mizerie, ale Straka se vzdávat nehodlá. „Já utíkat nebudu. Budeme makat, bojovat. Jsou tady kluci, co mají podobnou náturu jako já. Musíme to postavit na klucích, co půjdou do války. Teď už to nebude o hezkém fotbale, musíme se dostat ze šlamastyky pryč. Nejen jako jednotlivci, ale celý kolektiv. Dokud bude síla, budu bojovat dál.“

Straku stále trápí i marodka. I proto vítá reprezentační přestávku. „Pauza přichází v pravý čas, protože jsme zdecimovaní. Nevyhráváme, nedáváme góly, musíme najít příčinu. Je to o kvalitě, někdy chybí. Máme čtrnáct dní, aby se kluci, co mají zdravotní problémy, snažili dát dohromady. Musíme ukázat charakter, tvář. Musíme se oklepat a prezentovat se jinak.“