SESTŘIH: Zlín - Olomouc 1:0. Ševci se dočkali, rozhodl debutant Kolář | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 87. J. Kolář Hosté: Sestavy Domácí: Rakovan – Cedidla, P. Buchta, J. Kolář – Matejov, Folprecht (72. Džafić), Podio, Bartošák – Poznar (C), Wágner (66. Železník), Čanturišvili (86. Janetzký). Hosté: M. Buchta – Hála (80. Zahradníček), Zima, Beneš (C), Jemelka – Zmrzlý – P. González (72. Texl), Houska, Plšek (58. Chytil), Falta – Yunis. Náhradníci Domácí: Šiška, Železník, Giorgadze, Džafić, Janetzký, Pejša Hosté: Reichl, Kerbr, Vepřek, Texl, Zahradníček, Pilař, Chytil Karty Hosté: Zmrzlý Rozhodčí Orel – Hájek, Kříž Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 3081 diváků

Zápas se od prvních minut nečekaně vyvíjel pod výraznou taktovkou hostujícího týmu. Jeho hráči byli rychlejší, mnohem lépe kombinovali a vytvořili si velkou územní převahu.

Už ve druhé minutě pálil Houska do zdi z přímého kopu, Gonzálezovu střelu vyrazil Rakovan a Plškovu příležitost zblokovala přetížená zlínská obrana, hrající se třemi stopery, z nichž dva ještě nedosáhli 20 let. Do vyložené šance ale domácí defenziva Hanáky nepustila.

"Ševci" se částečně probrali v polovině prvního dějství. Poznar pálil nad, pak Čanturišviliho střelu zblokoval Beneš a Kolářova hlavička mířila těsně vedle.

SESTŘIH: Zlín - Olomouc 1:0. Ševci ukončili sérii bez výhry, Sigmu skolil debutant Kolář

Po přestávce Zlín částečně srovnal krok, ale k ohrožení brankáře Buchty se na rozdíl od Sigmy dlouho nedostával. Houskovu střelu vyrazil Rakovan a domácí gólman se stal hrdinou okamžiku i v 59. minutě, kdy vytáhl střelu Gonzáleze na roh.

To už zase naplno dominovala pestřejší, přesnější a dynamičtější hra Olomouce, ale stále bez efektu. V závěru zápasu opět přidal na obrátkách Zlín. Velkou šanci měl na straně hostí Houska a poté domácí Podio trefil ranou tyč. Dvě minuty před koncem rozhodl mladík Kolář. Přibližně z 13 metrů trefil přesně propadnutý centr a mohl se radovat z první ligové branky v životě.

Zlín - Olomouc: To je debut! Kolář si sebral míč a v závěru rozhodl zápas. 1:0 pro Ševce!

Zlín - Olomouc: Železníkova prudká střela minula vzdálenější tyč

Zlín - Olomouc: Vacho poslal střelu těsně vedle pravé tyče

Zlín - Olomouc: Podiova střela zpoza vápna skončila na tyči!

Zlín - Olomouc: Matejov našel Železníka, ten v tutovce hlavičkoval vedle

Zlín - Olomouc: Falta se probil za obranu, zpětnou přihrávku si málem srazil do sítě Matejov

Zlín - Olomouc: Houskova skákavá rána nadělala Rakovanovi potíže

Zlín - Olomouc: Bartošák se odhodlal ke střele, ale byl nepřesný

Zlín - Olomouc: Tragikomická série nepřesností vytvořila i zahodila velkou šanci hostů

Zlín - Olomouc: Kolářova hlavička po Bartošákově centru zamířila těsně vedle!

Zlín - Olomouc: Pěkná akce domácích, Vachovu střelu srazil Beneš na roh

Zlín - Olomouc: Benešovi sjel míč po hlavě a slušnou šanci spálil