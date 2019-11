Gólman Olomouce Buchta: Ani Buffon by nic neudělal. Slavie se nebojí | iSport.cz

Kroutili hlavami, nevěřili vlastním očím. Prohrát zápas ve Zlíně 0:1, když jej měli téměř celou dobu pod kontrolou? To Olomoucké hodně bolelo. O to víc, když čekání na výhru trvá již sedm utkání a soupeři okolo naopak bodují... Brankář Miloš Buchta si však žádný černý scénář připustit nechce, zůstává optimistou: „Po pauze nás čeká Slavia, proč bychom nemohli být první, kdo je porazí?“

Nicméně Zlín porazil vás. Měl jednu tyčku, jednu střelu na bránu, takže zápas blbec?

„Je to tak, bohužel dnes jsme hráli na krásu. Byli jsme převážnou část zápasu lepší, ale neodvážíme si ani bod. Radši bych vyměnil trochu horší hru za bodový zisk. Mačkali jsme je místy jak citron, ale nevytěžili jsme z toho gólovou střelu. Jen asi dvě musel Rakovan vytáhnou. S finální fází bojujeme. Na druhou stranu v obraně jsme to zvládli suprově. Zimič (David Zima) byl perfektní.“

Jednu situaci v závěru jste však nedohráli důsledně...

„Bohužel tam asi může stát Buffon a stejně by nic neudělal. Je to blbý pocit, když se to takhle trefí a gólman jen kouká. Štve mě, že týmu nepomůžu nějakým zákrokem víc, chtělo by to nulu.“

Takže nechytatelná rána?

„Pro mě ano. Vyletělo to zpoza množství těl, jen jsem skončil, trefil to dobře. Měli asi jen tři čtyři standardky a stejně vyhrají... Asi jsme tam ztratili koncentraci, protože měl (Jakub Kolář) moc prostoru. My jsme místy jen trefovali hráče, kdežto soupeř si tu cestu vždycky najde. Možná nám repre pauza pomůže, protože poslední tři zápasy jsme sice hráli dobře, ale chybějí nám góly a body.“

Desítka se otřásá, na výhru čekáte sedm duelů. Nejste už nervózní?

„Ta série už je dlouhá, paradoxně si ale myslím, že když jsme hráli hůř, měli jsme body. Teď hrajeme celkem pěkný fotbal, jsme na tom lépe i fyzicky. Rotujeme, dáváme si balony, soupeř má problémy. Jen to chce vylepšit finální fázi a bude to dobré. Po pauze nás čeká Slavia, proč bychom nemohli být první, kdo je porazí?“