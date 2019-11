Trávníkovi zhořkl návrat: Gól po pauze domácí nakopl, potrestali naše chyby | iSport.cz

Máte za sebou návrat do Jablonce. Jaký byl?

„Vezeme domů bod, ale vedli jsme v poločase 2:0. Je to určitě ztráta. Co se týče mého návratu do Jablonce, tak ten bude vždy příjemný. Pokaždé se sem budu rád vracet, ale výsledek to kazí, chtěli jsme vyhrát.“

Co se na vašem výkonu po přestávce změnilo? V první půli jste byli lepší a měli hru pod kontrolou.

„Řekli jsme si, že zkusíme na soupeře vletět a přidat další gól. Bohužel jsme udělali chybu ve vlastním vápně a domácí snížili. To je nakoplo. Před vyrovnávací brankou jsem chyboval ve středu pole já a Jablonec dal z brejku gól. Bohužel jsme znovu udělali chyby, za které jsme byli potrestáni.“

Jablonec výrazně ožil příchodem Matouška a Chramosty, kteří nastoupili do druhé půle, je to tak?

„To ano. Zjednodušili to, oni jsou rychlostní typy hráčů, takže nám dělali trochu problémy. Ale jak říkám, nechytli jsme po přestávce začátek a už se to vezlo.“

První půle byla z vaší strany mnohem lepší. Pomohl v ní rychlý gól naopak vám?

„Gól vám vždycky pomůže. Chtěli jsme přidat třetí branku, abychom se definitivně uklidnili, protože 2:0 je vždy ve fotbale ošidné. Jakmile soupeř sníží, tak se zápas může psychicky otočit a to se také bohužel ukázalo. Ve finále jsme mohli dostat ještě třetí gól, ale naštěstí neplatil.“

Posledních deset minut se hrálo hodně nahoru dolů. I vy jste tam byli blízko gólu…

„Chtěli jsme se tlačit dopředu, ale nevyšlo to. Na druhou stranu Jablonec měl v závěru také hodně rohů. Z tohoto pohledu je remíza asi spravedlivá.“

Bod z Jablonce je tedy ztráta?

„Určitě je to ztráta. Vedení 2:0 bychom měli umět dohrávat.“