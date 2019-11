Slavia - Teplice 3:0. Uklidnění přinesly dva góly v závěru | iSport.cz

Fotbalisté Slavie oslavují vstřelený gól do sítě Teplic • Michal Beranek / Sport

Ondřej Kůdela ze Slavie oslavuje vstřelený gól do sítě Teplic s Peterem Olayinkou • Michal Beranek / Sport

Fotbalisté Slavie oslavují vstřelený gól do sítě Teplic • Michal Beranek / Sport

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29. T. Souček, 89. Ševčík, 90+1. Kúdela Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil – Masopust (75. Ševčík), Hušbauer, T. Souček (C), Stanciu (83. Traoré), Olayinka – Júsuf Hilál (62. Milan Škoda). Hosté: Grigar – Paradin, Čmovš, Shejbal – Vondrášek, Žitný, Kodeš (69. Kučera), P. Mareš, Hyčka (87. Knapík) – J. Mareš (C), Vyhnal (69. Nazarov). Náhradníci Domácí: Kovář, Holeš, Ševčík, Traoré, Takács, Škoda, Van Buren Hosté: Diviš, Knapík, Nazarov, Kučera, Radosta, Trubač, Moulis Karty Domácí: Júsuf Hilál Hosté: J. Mareš, Shejbal, Paradin Rozhodčí Pechanec – Kotík, Vlček Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 16 271 diváků

Slavia, která v týdnu uhrála v Lize mistrů bezbrankovou remízu v Barceloně, podle očekávání od úvodu působila aktivnějším dojmem. Po více než dvou měsících dostal v lize šanci v základní sestavě Pražanů útočník Hilál. Ve 14. minutě si s ním narazil Hušbauer, ale hostující brankář Grigar jeho pokus vytěsnil vedle. Stanciuova tečovaná střela pak skončila mimo a teplický gólman následně vyrazil Bořilovu střelu.

V 29. minutě už Pražané vedli. Grigar odvrátil míč na hranici vápna, Olayinka si obhodil Kodeše, po souboji upadl a sudí Pechanec nařídil pokutový kop. Žádný z opakovaných záběrů neprokázal, zda opravdu došlo ke kontaktu. Penalty se ujal Souček a připsal si osmý gól v ligové sezoně.

SESTŘIH: Slavia - Teplice 3:0. Mistr po Barce povinně vyhrál, Souček má gól a asistenci Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Za dvě minuty dostal míč hlavou do sítě hostující Jakub Mareš, rozhodčí mu ale odpískal útočný faul na Coufala. V 36. minutě se teplický kanonýr protlačil do další velké šance a domácí zachránil brankář Kolář. Slávisté si před půli vytvořili tlak, ale Hušbauer mířil do Grigara a další možnosti Pražané prováhali.

I po pauze byl favorit aktivnější. Frydrych ale hlavičkoval vedle a v 65. minutě střídající Škoda ve velké šanci z otočky minul. Domácí ve druhé půli kontrolovali hru a v závěru přidali pojistku. Souček v 89. minutě vybojoval míč ve středu pole, přihrál střídajícímu Ševčíkovi, který si zasekl balon a prostřelil Grigara.

V druhé minutě nastavení Součkovu hlavičku po přímém kopu vyrazil teplický gólman jen před sebe a dobíhající Kúdela zblízka zavěsil pod břevno. Červenobílí v lize vyhráli doma posledních 12 utkání a Teplice v nejvyšší soutěži porazili posedmé za sebou.

