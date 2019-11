Nevyloučení Hubníka vs. vyloučení Baluty. Trapný! Liberec cítil křivdu | iSport.cz

Došli si pro jednoznačné vítězství, ale… Fotbalisté Plzně doma otočili utkání s Libercem (4:1), nicméně do osudu zápasu výrazně promluvilo dění mezi 29. a 31. minutou. Po faulu na Tomáše Malinského sudí Zbyněk Proske neudělil druhou žlutou kartu Romanu Hubníkovi. Naopak ji ukázal Alexandru Balutovi, který se dožadoval trestu pro plzeňského kapitána. O pár sekund později se navíc rumunský záložník dopustil sám nedovoleného zákroku a byl vyloučen. Při odchodu do šaten si navíc frustrovaný Baluta neodpustil zbytečná gesta.

Plzeňský kapitán Roman Hubník už měl žlutou kartu, když se ve 29. minutě zápasu s Libercem (za stavu 1:1) dostal pozdě do souboje s Tomášem Malinským, kterému ve skluzu přišlápl nárt. Sudí Zbyněk Proske odpískal faul, ale k vyloučení domácího stopera nedošlo. „Bude to vidět na videu. Rozhodčí to tam má asi ze třech metrů, ale nevím, asi měl zrovna zavřené oči, protože… Já nevím. Českej fotbal no… Byla to úplně jasná karta,“ uvedl v poločasovém rozhovoru pro O2 TV Sport faulovaný záložník Liberce.

„Tomáš Malinský je hodně upřímný kluk a jakákoliv křivda na hřišti ho mrzí a dotýká se ho. Musím s ním souhlasit. Roman Hubník měl jednoznačně dostat žlutou kartu. Když to nevidí hlavní rozhodčí, měl to vidět pomezní. Za mě jasná žlutá karta,“ okomentoval faul Hubníka na Malinského v poločasovém studiu O2 TV Sport David Holoubek, bývalý kouč Sparty či Liberce.

Plzeň - Liberec: Hubník si říkal o druhou žlutou, tvrdým skluzem sestřelil Malinského

Plzeňský Roman Procházka v danou chvíli neřešil, že by Viktoria měla jít do oslabení. „Vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Ani jsem nevěděl, zda má Hubňa kartu. Nevím, co k tomu víc říct, tohle asi nejsou otázky na mě.“

Kouč Viktorie Pavel Vrba inkriminovaný moment hodnotit nechtěl. „Zeptejte se rozhodčího. Já jsem měl v lize taky spoustu sporných situací, nikdy jste se mě neptali a najednou se ptáte. Já říkám, že to nebudu hodnotit. To, co se stalo. Rozhodčí je od toho, aby vedl utkání. Já jsem od toho, abych vedl tým. Nerozhoduju o těchto věcech.“

Faul Hubníka by zřejmě nebyl tolik řešen, kdyby o pár sekund později nedošlo na druhé straně k podobnému zákroku, kdy Baluta přišlápl nárt Kayambovi a sudí Proske tentokrát neváhal a žlutou kartu vytáhl. „Trapný, trapný, trapný! Zkažený zápas,“ zlobil se Malinský. V případě rumunského fotbalisty šlo o druhé napomenutí a Slovan šel do deseti.

Plzeň - Liberec: Hubník ne, Baluta ano. Rumun musí do sprch za dvě ŽK v rychlém sledu

První žlutou dostal Baluta ve chvíli, kdy se dožadoval trestu pro Romana Hubníka po zmiňovaném faulu na Malinského. Při odchodu ze hřiště si pak frustrovaný Baluta neodpustil zbytečná gesta směrem k soupeřům a rozhodčímu. Nejprve mnutím prstům naznačoval, že je zápas ovlivněný penězi a následně ironicky ukázal vztyčený palec směrem k sudímu Proskemu, čímž ho „chválil“ za jeho rozhodnutí.

„Po žluté kartě, kterou dostal asi patnáct sekund předtím, udělá takový nesmysl a je vyloučen. Měl si lépe ohlídat emoce a přemýšlet. Dostal první žlutou za emoce, ale za patnáct sekund nemůžu takto oslabit tým,“ řekl Holoubek.

Obě situace ovlivnily utkání i podle libereckého kouče Pavla Hoftycha. „Roman tam byl pozdě. Jednoznačně si myslím, že měl jít ven. Za minutu jde ven náš Baluta. Hrát proti Plzni v jedenácti je složité, v deseti je to hodně těžké. Snažili jsme se s tím zápasem něco dělat, škoda branky do kabiny,“ konstatoval kouč Slovanu.

Vrba po Liberci: Je důležité, že jsme před reprezentační pauzou vyhráli

Hoftych po Plzni. Baluta vs. Hubník během jedné minuty? Bylo to nefér

