Slovácko naštval sudí! Za chvíli už nebudeme smět ani mluvit, řekl kouč | iSport.cz

Pátá ligová výhra za sebou a nový klubový rekord v počtu tříbodových zápisů v řadě. Českobudějovickou bilanci na Střeleckém ostrově nenarušilo ani podobně rozjeté Slovácko. To naopak po prohře 0:2 muselo překousnout ukončení šestizápasové série, ve které nenašlo přemožitele.

Jenže v neděli skláněli borci z Moravy před svým hostitelem hlavy jen velmi neradi, navíc z jihu Čech odjížděli s pocitem křivdy. Důvodem byl hlavně neuznaný vyrovnávací gól z úvodu druhé půle. To se do Divíškova centru opřel ve vápně Petržela, jehož vychytal brankář Drobný. Domácí gólman sice balon chytil, ale lacině mu vyklouzl z náruče a následný Novákův odkop se odrazem od Ondřeje Šašinky došoural do brány.

Radost z vyrovnání vzal Slovácku asistentem Dobrovolným odmávaný ofsajd Šašinky. „Nevím, co k tomu říct. Rozhodčí mi neuznání vysvětlil tím, že jsem v momentě Petrželovy střely stál v ofsajdu. Nevím, co si o tom mám myslet,“ divil se Šašinka, který se jen zlomek vteřiny radoval ze své šesté trefy v sezoně.

Kouči Svědíkovi praskly nervy při odchodu do kabin, na tiskovce už svůj projev alespoň navenek krotil. „Situaci jsem neviděl, ani na videu. Jen jsem se divil, že pískají ofsajd, když je střela a brankář to tam pět vteřin honí a najednou se zvedne praporek. Pokud by to byl regulérní gól, šlo by o hrubé ovlivnění zápasu. Ani se nedivím, když si Bohemka na výkon rozhodčího v Budějovicích stěžovala,“ soukal ze sebe.

Po neuznaném gólu obdržel od sudího Zelinky žluté napomenutí. „Prý to bylo za gestikulace, nebyly tam žádné vulgarity ani urážky. Za chvíli už nebudeme smět ani mluvit. Tak asi budeme někde jenom sedět v koutě, tiše, bez jakýchkoliv projevů. Nikdo se mi nemůže divit, že jako trenér mám nějaké emoce. Je pak složitý, když se vám tu čtvrtý rozhodčí směje do očí. S kartou nesouhlasím, ale to je asi tak jediné, co s tím můžu dělat…“ dodal Svědík.

Jeho tým se k vyrovnání nakonec nepropracoval. Nejblíže k němu měl agilně hrající Petržela, jenže narazil na Drobného reflex a hlavička střídajícího Dvořáka o kousek přeletěla břevno.

Naproti tomu Jihočeši zažívají báječné období: ze dna tabulky se vyhoupli do klidných vod a našli ve svém středu nečekaného střelce. Stoper Lukáš Havel se trefil počtvrté v posledních třech duelech a nasměroval tak Dynamo k historickému zápisu v počtu vítězství v řadě.

„Takovou gólovou bilanci po pravdě nepamatuji. Pro mě je to skoro až neuvěřitelné. Prostě mě potkala střelecká fazona,“ smál se úspěšný hlavičkář, který ve vzdušném souboji hravě přeskočil svého strážce Divíška. Pochválil ho i centrující Benjamin Čolič. „Lukáš je vynikající hlavičkář. Nevím, jestli jsem někdy potkal lepšího. Gól proti Slovácku byl nacvičený signál, povedl se parádně,“ lebedil si.

