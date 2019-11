Souček, hvězda mezi střelci. Pořád jsem defenzivní záložník, culí se | iSport.cz

Posledně jste penaltu nedal, přesto teď šel kopat znovu. Věřil jste si?

„Proti Baníku to naštěstí bylo za úplně jiného stavu. Ale bylo to nepříjemné. Kdybych nedal dvakrát za sebou, už by to nebylo dobrý. Gólman mě chtěl rozhodit, ale nakonec jsem věřil, že skočí. Pak říkal, že chtěl fakt zůstat uprostřed, naštěstí to neudělal.“ (usměje se)

Stává se často, že se vás brankáři před penaltou snaží podobným způsobem vyvést z míry?

„Málokdy. Ale každý má něco jiného. Někdo skáče od tyči k tyči, někdo kopne do balonu, někdo vám něco řekne. Patří to k zápalu boje, vlastně je to správně.“ Nebylo ve hře, že by tentokrát šel kopat někdo jiný? „Bavíme se o tom. Záleží i na tom, jak se kdo cítí. Já se do té doby cítil super, takže jsem si hned věřil. Kdyby ne, šel by kopat někdo jiný.“

Zlomil se vaším gólem zápas?

„Byl to důležitý moment, Ale myslím, že jsme pak měli dát druhý gól mnohem dřív. Dobře jsme kombinovali, měli příležitosti. Jenže ne a ne to tam padnout. Pak jsme pořád museli být ve střehu, těžký zápas.“

Dal jste už osm gólů, sledujete i tabulku střelců? Boleslavský Komličenko má jen o jeden zásah víc…

„Já jsem pořád defenzivní záložník, spíš si dělám legraci, zasměju se tomu. Koukám hlavně na týmový úspěch, ne na počet svých gólů. Ale od minulé reprezentační pauzy mi to tam začalo padat. Doufám, že to bude jenom pokračovat.“

Měli jste teď náročné období, jste rádi, že už skončilo?

„Jsme hlavně rádi, že skončilo úspěšně. Víme, že zápasy po Lize mistrů jsou těžké. Navíc před repre pauzou, kdy už hráči vyhlíží odjezd a v hlavě mají hodně věcí. Je důležité, že jsme to zvládli, můžeme být v klidu a těšit se na návrat. Obecně máme super regeneraci i tréninky po těžkých zápasech.“

