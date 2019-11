Trpišovský: Stanciu bude o 50 procent lepší. Zeman? Skvělý zážitek | iSport.cz

Jak byste zhodnotil průběh utkání?

„V první řadě musíme poděkovat lidem, že přišla taková návštěva. Zhoršilo se počasí, zápasů hrajeme hodně a je fantastické, že jich na ligu přijde tolik. Skvělý. Taky jsme rádi za stav trávníku, proti loňsku je to velký posun. Doma nám to hodně prospívá a dneska to pomohlo k vítězství. To se nerodilo lehce, zazdili jsme spoustu možností. Teplice byly houževnaté, pracovité. Výsledek je 3:0, ale jednoznačné to nebylo. Zase nám dlouho chyběl druhý gól, když ho nedáte, může se pak stát cokoliv. Teplice měly v závěru nadějný protiútok, byly v dobré pozici… Náš výkon mohl být lepší.“

Máte za sebou náročný sled zápasů, až na vyřazení z MOL Cupu jste jej zvládli. Jste rádi, že je to za vámi?

„To je strašná výhoda Ligy mistrů, že hrajete úterky a středy. Na Barceloně to samozřejmě byl náročný zápas, ale proti Evropské lize je luxus dvou volných dnů navíc strašně moc. Čtyři dny mezi zápasy jsou ideální, režim úterý-neděle se dá v pohodě zvládnout. A pak je to na tom znát.“

Nebylo ve hře, že by na penaltu místo Tomáše Součka šel někdo jiný? Minule neproměnil.

„Přéma (Kovář) to s ním fakt trénuje. Minule mu radil špatně, teď dobře (usměje se). Tomáš je dneska velký a sebevědomý hráč. Matematicky penaltu každý někdy nedá, dokonce i Messi. Tomáš ji minule nedal, když nás to nebolelo, je dobře, že si to vybral. Má velkou variabilitu zahrávání, pět šest míst, kam kope.“

Kouč Teplic Stanislav Hejkal prohlásil, že penalta byla vymyšlená. Jak jste to viděl vy?

„Zákrok jsem zatím viděl jen v reálu. Na první pohled mi to přišlo jasné, ani tepličtí hráči nijak neprotestovali. A k rozhodčím se v těchto situacích nikdy nevyjadřuju.“

V šestnácti ligových zápasech jste inkasovali tři góly, čemu to přičítáte?

„Dneska jsem nebyl do defenzivy s některými situacemi spokojený, nebyli jsme stoprocentní. Ale je to i trochu souhra okolností. V minulé sezoně jsme říkali, že nám skoro každá střela skončila v bráně. Tomáš Holeš za Jablonec, Plavšič v derby... Letos jsme už zase naopak přežili dvě penalty. Na druhou stranu možností proti nám je minimum, hráčům pomáhají zápasy na úrovni Ligy mistrů. Sebedůvěra roste, když ubráníte velké hráče. A je to i vysokým držením míče. Já jsem nejklidnější, když je míč na druhé polovině hřiště.“

Slavia - Teplice: Kúdela dorazil míč do sítě a pojišťuje vítězství sešívaných na 3:0!

Souček je TOP hráč. Případný odchod bude citelný

Důležitým faktorem opět byl Tomáš Souček. Je skutečně reálné, že zůstane až do konce sezony? Co s ním plánujete?

„Já plánuju jenom to, aby zůstal co nejdéle. Jeho odchod bude strašně citelný, je to top hráč. Trochu jsme se o tom bavili v autě, když jsme jeli na trénink na Barcelonu. Ani on sám to opravdu nechce moc řešit. Ty nabídky na něj chodí lepší a lepší. A někdy je lepší si počkat. Když skočíte hned po té první, nemusí to dopadnout dobře. Nikdy nevíte, co se stane. Třeba Zmrhy s Alexem Králem měli po chvilce v nových klubech nové trenéry. Bude to na Tomášově rozhodnutí. Ale čím déle tady bude, tím líp pro nás všechny. Myslím, že je tu absolutně šťastný. Daří se nám, hraje dobře i za reprezentaci, narodilo se jim dítě. Říkám mu, ať nic moc nemění, třeba Nico vyměnil kopačky a od té doby skoro netrefil bránu. Pro nás je základní opěrný bod, nahradit se nedá.“

Trochu jste to nakousl – Nicolae Stanciu se v zakončení trápí, na gól čeká od srpna. Očekáváte, že se bude prosazovat častěji?

„Jak říkám, vyměnil kopačky, i firmu (usměje se). Gólu by měl dávat víc, na jeho pozici je potřebujeme. Hodně to řešíme, nutíme ho do něčeho jiného, než byl zvyklý. Vždycky hrál vyloženě desítku, čekal, až mu spoluhráči situaci vytvoří. Teď hraje hodně z hloubky. A furt je tu jen tři měsíce, skočil do toho rovnýma nohama. Jsem stoprocentně přesvědčený, že na jaře bude o padesát procent lepší než teď. On sám ví, že góly nedává, vidím u něj neklid. V tréninku se přitom neomylně trefuje, až gól dá, bude třeba mít sérii. Vždycky po přestupu říkáme, nechme hráčům půl roku. On bude hrát líp, vidíme, jaké schopnosti má. Už si osvojil spoustu věcí do defenzivy, do práce pro tým.“

Jak je na tom Júsuf? Dneska se objevil v základu, po hodině hry střídal.

„Nevydrží ještě celých devadesát minut. Nemá pak takový pohyb, neudrží intenzitu hry na tolik minut, kolik bychom potřebovali. My navíc útočníky hodně rotujeme, musíme si na něj zvyknout. Standa Tecl byl dneska zraněný. V první půli jsme Júsufovi dali asi deset míčů do běhu, jako by tam byl Standa nebo Mick. Je to podobné jako u Nica. Potřeboval by, aby dal gól nebo se dostal do vyložené gólovky. Víme, že to ještě nebyl top výkon.“

V týdnu jste navštívili prezidenta Miloše Zemana, jak jste si to užili?

„Bylo to překvapení, hodně narychlo. Dostali jsme se na Hrad a viděli prostory, které jiní nevidí. Z hlediska historie to bylo zajímavé, ukázali nám třeba, kde měla koupelnu Marie Terezie. Výjimečná situace. Viděl jsem, jak kluci byli nervózní. Koli (Kolář) říkal, že víc než proti Messimu.“

O čem jste se bavili?

„Všeobecně, na fotbalovém zápase prý byl jednou v životě. Hodně se zajímá o podmínky pro sport, probírali jsme široká témata. Příjemné posezení, zhruba čtyřicet minut, pak jsme měli tu prohlídku. Skvělý zážitek, kterého si moc vážíme.“

Kolik vám v Praze zůstane hráčů během reprezentační přestávky?

"Skoro jen my trenéři, úplné minimum. Na zítra je tu sedm hráčů do tréninku. Odjíždí i reprezentanti z mládeže. Vždycky nás bylo aspoň jedenáct, dvanáct, teď jen sedm, z toho ještě někteří zranění. Budeme do čtvrtka trénovat, pak kluci dostanou tři dny volno. Potřebujeme, aby si oddechl i podpůrný tým okolo – maséři, kustodi. Každý hráč, co tu zbyl, teď bude mít svého trenéra. Budou pod drobnohledem (usměje se).“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29. T. Souček, 89. Ševčík, 90+2. Kúdela Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil – Masopust (75. Ševčík), Hušbauer, T. Souček (C), Stanciu (83. Traoré), Olayinka – Júsuf Hilál (62. Milan Škoda). Hosté: Grigar – Paradin, Čmovš, Shejbal – Vondrášek, Žitný, Kodeš (68. Kučera), P. Mareš, Hyčka (86. Knapík) – J. Mareš (C), Vyhnal (68. Nazarov). Náhradníci Domácí: Kovář, Holeš, Ševčík, Traoré, Takács, Škoda, Van Buren Hosté: Diviš, Knapík, Nazarov, Kučera, Radosta, Trubač, Moulis Karty Domácí: Júsuf Hilál Hosté: J. Mareš, Shejbal, Paradin Rozhodčí Pechanec – Kotík, Vlček Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 16 271 diváků