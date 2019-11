Jdeme s Grussmannem do války. A zachráníme se, říká nový kouč Opavy | iSport.cz

Vaše jméno bylo ve hře už během minulé reprezentační pauzy. Proč to tehdy nevyšlo?

„Tak to ve fotbale chodí. Předtím se klub rozhodl, že půjde cestou vlastních zdrojů. Teď se Lojza (manažer Alois Grussmann) znova ozval. Nebylo jednoduché se vyvázat z Vítkovic, ale domluvili jsme se. Já se nikam necpu, nenabízím. Ani nemám agenta. Za člověkem by měla být vidět práce.“

Jaká vás čeká u bodově nejhoršího týmu soutěže?

„Viděl jsem několik utkání Opavy. Jsem realista, hrajeme o záchranu, a to je válka. Musíme k tomu přistupovat trošku jiným způsobem. Potřebuju v týmu válečníky. Chci, aby soupeři jezdili do Opavy, kde jsou fantastičtí fanoušci, zase s obavami. Je potřeba příznivce odměnit výsledky. Mám představu, jakým směrem bychom se měli ubírat.“

Jak se promění kádr?

„V zimě je potřeba posílit. Něco už mám v hlavě. Jsem si vědom, že nebudeme mít na posily miliony, ale dají se najít zajímaví hráči. Kladu obrovský důraz na charakter. V tomto směru je to v Opavě velmi dobře nastavené. Některé hráče jsem v minulosti vedl, Schaffartzika, Svozila, Jursu. Jsem stoprocentně přesvědčený, že ligu udržíme. I když to bude těžké. Chce to práci, disciplínu, pokoru.“

Na vaši žádost přichází mladý asistent Miroslav Paul. Jste sehraní, že?

„Rozumíme si. Velkou roli v mém příchodu sehrál Lojza Grussmann, kterého mám charakterově velmi vysoko. I jeho setrvání v klubu bylo jednou z mých podmínek. Vrací se do kanceláře a bude nadále generálním manažerem. Na hřišti budeme my s Mirkem.“